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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دينا أبو السعود تكشف مميزات صابونة بينكي الجديدة

صدى البلد

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة التجميل، إن كريم "بينكي" يمتاز بسعره الاقتصادي، وأحجامه المختلفة، مشيرة إلى أن هناك حجمين من العبوة.

 

وأضافت “أبو السعود”، خلال لقائها ببرنامج "ست الستات" المذاع على فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية دينا رامز، أن صابونة بينكي جيدة جدا، وتساعد على ترطيب جلد البشرة، وهناك 5 أنواع منها، وتعمل على إزالة الرؤوس السوداء .

 

وتابعت خبيرة التجميل، أن المنتج متوفر عبر الاتصال على أرقام الشركة، ويصل حتى باب البيت.
 

خبيرة تجميل : التوت البري يساعد على توحيد لون البشرة
 

وقالت دينا أبو السعود، إن كريم بينكي يحتوي على زبدة الشيا والكاكاو ومستخلص الشاي الأخضر، الذي يعمل على تأخير شيخوخة البشرة، مؤكدة أن الكريم غير ضار للبشرة الجافة.


ولفتت إلى أن كريم بينكي يساعد على شد ترهلات الوجة ولكن بشكل بسيط، منوه إلى أن كريم بينكي يحتوي على التوت البري الذي يساعد على توحيد لون البشره مستخلص العرق سوس للتفتيح.


وأضافت “ أن كريم بينكي يعمل على تقيلل التهابات البشرة خاصة الحساسة، موضحة أن كريم بينكي يعالج التجاعيد السطحية للبشرة.

 

وأردفت أن كريم بينكي يعطي نضارة طبيعة، كما انه يعمل على تفتيح تصبغات الوجه، كما أنه يعمل على ترطيب الوجة والبشرة نتيجة ما يحتويه من مواد مرطبة تعمل على حماية البشرة من الجفاف.

 

كما قالت قالت الدكتورة دينا أبو السعود ، خبيرة التجميل ، إن كريم " بينكي " هو منتج للعائلة ، ومناسب لجميع أعمار السيدات ، مشيرة إلى أن المنتج يمكن استخدامه من قبل الرجال ، لعلاج التصبغات .

وأضافت الدكتورة دينا أبو السعود ، خلال لقاءها ببرنامج " ست الستات " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن الأمهات تستطيع استخدامه لحديثي الولادة ، للقضاء على الالتهابات ، معقبة : "مرخص من وزارة الصحة " .

وتابعت " أبو السعود " أن المنتج متوفر من خلال الإتصال على أرقام الشركة ، ويصل حتى باب البيت .
وأكدت أن كريم بينكي يحتوي على عناصر تعمل على إعادة تغذية  ، وترميم البشرة ، نظرا لما يوجد بداخله من فيتامينات، موجهة النصيحة إلى السيدات باستخدام كريم بينكي قبل الميك أب .

 

 

دينا أبو السعود خبيرة التجميل بينكي صابونة بينكي ست الستات

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