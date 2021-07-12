جامعة العلمين الدولية: نستقبل 1600 طالب بالعام الدراسي القادم.. وبرامج جديدة في انتظار الطلاب

قال الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الدولية إن الجامعة ستستقبل بالعام الدراسي القادم 1600 طالب حيث زادت الأعداد بعد قام الجامعة بفتح برامج جديدة ، مشيرا إلى أن عدد طلابها حاليا هم 486 طالبا ، حيث تقوم الدراسة فى معظمها على البرامج البينية، وهى تداخل التخصصات بين الكليات المختلفة؛ لخلق برامج وتخصصات جديدة.

وأضاف "الكردي" أن الجامعة تعمل على إقامة شراكات مع جامعات دولية لإتاحة الدراسة بدرجات علمية مشتركة فى تخصصات جديدة وفقًا لسوق العمل، حيث تم توقيع اتفاق مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة ليون 3 الفرنسية، يتم بموجبه منح درجات علمية، وشهادات مشتركة، وإنشاء شراكات، وتبادل الخبرات في شتى المجالات العلمية، ويجري الآن التباحث مع جامعة لويفيل الأمريكية لتوقيع اتفاق شراكة معها..

جدير بالذكر أن جامعة العلمين الدولية واحدة من أربع جامعات أهلية (الملك سلمان، الجلالة، العلمين، المنصورة الجديدة) تم إنشاؤها بقرار جمهوري، وهى جامعة من الجيل الرابع، وتقام على مساحة 150 فدانًا تقريبًا، وتضم 16 كلية: (الهندسة، الدراسات القانونية الدولية، علوم وهندسة الحاسبات، الأعمال، الفنون والتصميم، الدراسات العليا، العلوم الصحية، طب الأسنان، الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصحة العامة، الصيدلة، السياحة والضيافة، التمريض، الإعلام والاتصال، العلوم الاجتماعية والإنسانية).

وبدأت الدراسة بـ 6 كليات أكتوبر الماضي (الفنون والتصميم، الصيدلة، العلوم وهندسة الحاسب، الأعمال، الدراسات القانونية الدولية، الهندسة) بمعدل 9 برامج دراسية، وسوف يتم افتتاح كليات أخرى العام القادم (طب الأسنان والصحة العامة) وكذلك طرح برامج جديدة.

كما تضم الجامعة مكتبة مركزية، وساحات ترفيهية، وملاعب رئيسية، ومستشفى جامعيًّا، وسكنًا للطلاب والسادة أعضاء هيئة التدريس، يضم 4 آلاف غرفة، يجري تجهيزها حاليًا لاستقبال الطلاب، فضلاً عن 9 مبان أخرى، بالإضافة إلى التعاقد مع بعض الفنادق لإقامة الطلاب، وتوفير وسائل انتقال متميزة من وإلى القاهرة لخدمة الطلاب، والعمل على راحتهم.