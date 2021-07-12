عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة العلمين الدولية: نستقبل 1600 طالب بالعام الدراسي القادم.. وبرامج جديدة في انتظار الطلاب

الجامعات الاهلية
الجامعات الاهلية

قال الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الدولية إن الجامعة ستستقبل بالعام الدراسي القادم 1600 طالب حيث زادت الأعداد بعد قام الجامعة بفتح برامج جديدة ، مشيرا إلى أن عدد طلابها حاليا هم 486 طالبا ، حيث تقوم الدراسة فى معظمها على البرامج البينية، وهى تداخل التخصصات بين الكليات المختلفة؛ لخلق برامج وتخصصات جديدة.

 

وأضاف "الكردي" أن الجامعة تعمل على إقامة شراكات مع جامعات دولية لإتاحة الدراسة بدرجات علمية مشتركة فى تخصصات جديدة وفقًا لسوق العمل، حيث تم توقيع اتفاق مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة ليون 3 الفرنسية، يتم بموجبه منح درجات علمية، وشهادات مشتركة، وإنشاء شراكات، وتبادل الخبرات في شتى المجالات العلمية، ويجري الآن التباحث مع جامعة لويفيل الأمريكية لتوقيع اتفاق شراكة معها..

txt

آخر موعد للتقديم ببرنامج المعلم المساعد للغة الأجنبية للطلاب المصريين.. الثلاثاء

txt

لطلاب الشهادة المعادلة.. ننشر موعد اختبارات القبول بالجامعات الأهلية

جدير بالذكر أن جامعة العلمين الدولية واحدة من أربع جامعات أهلية (الملك سلمان، الجلالة، العلمين، المنصورة الجديدة) تم إنشاؤها بقرار جمهوري، وهى جامعة من الجيل الرابع، وتقام على مساحة 150 فدانًا تقريبًا، وتضم 16 كلية: (الهندسة، الدراسات القانونية الدولية، علوم وهندسة الحاسبات، الأعمال، الفنون والتصميم، الدراسات العليا، العلوم الصحية، طب الأسنان، الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصحة العامة، الصيدلة، السياحة والضيافة، التمريض، الإعلام والاتصال، العلوم الاجتماعية والإنسانية).

 

وبدأت الدراسة بـ 6 كليات أكتوبر الماضي (الفنون والتصميم، الصيدلة، العلوم وهندسة الحاسب، الأعمال، الدراسات القانونية الدولية، الهندسة) بمعدل 9 برامج دراسية، وسوف يتم افتتاح كليات أخرى العام القادم (طب الأسنان والصحة العامة) وكذلك طرح برامج جديدة.

 

كما تضم الجامعة مكتبة مركزية، وساحات ترفيهية، وملاعب رئيسية، ومستشفى جامعيًّا، وسكنًا للطلاب والسادة أعضاء هيئة التدريس، يضم 4 آلاف غرفة، يجري تجهيزها حاليًا لاستقبال الطلاب، فضلاً عن 9 مبان أخرى، بالإضافة إلى التعاقد مع بعض الفنادق لإقامة الطلاب، وتوفير وسائل انتقال متميزة من وإلى القاهرة لخدمة الطلاب، والعمل على راحتهم.

جامعة العلمين الدولية العام الدراسي القادم جامعة العلمين الملك سلمان الجلالة العلمين المنصورة الجديدة

ترشيحاتنا

السيسي يوجه بمواصلة تطوير واستغلال أصول الدولة الثابتة

جثمان شقيق رامى صبرى يصل مثواه الأخير بمقابر العائلة في أكتوبر..فيديو

لأصحاب القروض.. غرامة تصل لـ نصف مليون جنيه حال قيامك بهذا الفعل

بأكبر إعادة تصميم في تاريخه.. آبل تكشف مواصفات وموعد إطلاق iPad mini

بيطرية توضح شروط اختيار الأضحية وكيفية نقلها

ادعو لها بالشفاء .. فنانة شهيرة تعلن إصابتها بمرض خطير | شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لأصحاب القروض.. غرامة تصل لـ نصف مليون جنيه حال قيامك بهذا الفعل

الإعدام لمتهمين بقتل "شهيد لقمة العيش" في العاشر من رمضان

رسميا.. غياب نجمي الأهلي عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

3 قرارات مهمة.. كل ما تريد معرفته عن نهائى إفريقيا بين الأهلى وكايزر تشيفز

لملاك العقارات.. إيقاف أعمال البناء المرخصة حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

هذا ما سيحدث لإثيوبيا في حال تصديها لقرارات مجلس الأمن

الأعلى سعراً في العالم.. حقن طفل مصاب بضمور العضلات بقيمة 34 مليون

خالد الغندور يهاجم الإعلام الرياضي بسبب محمد شريف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الممبار الجملي في عيد الأضحى .. ووصفات لذيذة للبتلو والضاني

طريقة تحضير صفيحة الدجاج والجبنة بخطوات بسيطة

تفوقت على الشباب.. عجوز 83 عامًا تسبح في الجليد وتغوص في الوحل

إشارة سلام .. جامع باريس يحتضن فتاة فرنسية تسيء للإسلام ويهديها مصحفا|فيديو

فيديو

هند صبري توجه رسالة للرئيس السيسي بعد دعم مصر لـ تونس.. فيديو

فيديو جراف.. اغتنموها.. فضل الليالي العشر وأحب الأعمال فيها إلى الله

فيديوجراف.. تفاصيل مثيرة.. نهاية مأساوية لشقيق رامي صبري

اقترب من بيليه.. أرقام استثنائية لـ ميسي في كوبا أمريكا "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. غادة جابر تكتب: الثانوية وجمع حليب

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

اﻟﻤﺰﻳﺪ