محافظ الوادي الجديد: نقل مخازن الخردة خارج الكتلة السكنية

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، نقل جميع مخازن الخردة خارج الكتل السكنية.

جاء ذلك حفاظاً على سلامة المواطنين، ومنع تلوث البيئة والحد من الإزعاج داخل المناطق السكنية، وتكليف رؤساء الأحياء بتحرير مخالفات للقائمين بتجميع المخلفات المنزلية عدا شركات النظافة المتعاقدة علي نظافة المدن.

وفي نفس السياق، قامت اليوم، لجنة برئاسة الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد والمهندس مجدي الطماوي رئيس المركز وعدد من القيادات التنفيذية و الأمنية بالمرور علي مخازن الخردة غير المرخصة بمدينة الخارجة .

وتم تنفيذ الإزالة لمخزنين مخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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