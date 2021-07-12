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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الطيران المدني

تبدأ من 2150 جنيه..وزير الطيران المدني يحسم الجدل حول أسعار الطيران الداخلي

شرم الشبخ
شرم الشبخ

قال محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، إن تذكرة الطيران  الداخلى كانت قيمتها 4000 جنيه ومن خلال المبادرة الماضية بتخفيض سعر التذكرة إلى 1500 جنية إلى الأقصر وأسوان  وشرم الشيخ 1800، لافتاً أن المبادرة عملت علي تنشيط حركة السياحة الداخلية.

تابع وزير الطيران المدني، خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "الحكاية"مع الإعلامي عمرو أديب، أنه تم تثبيت سعر تذكرة الطيران إلى شرم الشيخ حتي الآن بـ 2150 لكل المقاصد السياحية بإستثناء الأقصر وأسوان التى تزيد 150 جنية نظراً لطول المسافة، معقباً أن الطيران الداخلي يفتح أبوابه المواطنين ولا يوجد احتقار للشركات الخاصة .

 

وأضاف وزير الطيران المدني، أن أعلي رحلة لمدينة شرم الشبخ ذهاب وعودة تقدر يقيمة 7000 جنية بالإقامة فى الفندق وسيتم العمل علي تخفيض سعر الطيران مرة أخري حتي يتناسب مع كل فئات المجتمع، مضيفاً انه سيكون هناك تعاون مع وزارة السياحة والآثار لتنظيم الرحلات.

وأكد محمد منار عنبة، أن قل رحلة إلى اسطنبول تقدر ب 7000 جنية و 2500 لبيروت ، منوهاً بأنه تم تنظيم 160 رحلة في عيد الأضحي المبارك لكل المقاصد السياحية.

وزير الطيران المدني الطيران الداخلى شرم الشيخ السياحة الداخلية اخبار التوك شو

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