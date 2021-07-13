وزير الخارجية يكشف مستجدات قرار مجلس الأمن بشأن إثيوبيا والاتحاد الأوروبي

ننتظر الأطروحات التي سيقدمها الاتحاد الإفريقي لحل أزمة السد

الاتحاد الأوروبي أكد على حق مصر في مياه نهر النيل

الاتحاد الأوروبي مستعد لتكثيف الجهود لحل أزمة سد النهضة

بيان الاتحاد الأوروبي دعا إثيوبيا لوقف أسلوبها وقراراتها الأحادية

وزراء خارجية أوروبا يقدرون مرونة القيادة المصرية تجاه أزمة السد

مصر تنسق مع السودان لاتخاذ قرارا مناسبا للعودة للمفاوضات

مبعوث الاتحاد الإفريقي أكد على تقديم أفكارا جديدة للعملية التفاوضية



أكد السفير سامح شكري وزير الخارجية، أن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس المجلس الأوروبي تهدف لتأكيد قوة وعمق العلاقات بين مصر ودول أوروبا.



وقال سامح شكري، إنه التقى عدد من وزراء خارجية أوروبا وأطلعهم على فعاليات مجلس الأمن، متابعا أنهم أبدوا تقديرهم للطريقة المرنة التي قدمتها مصر في أزمة سد النهضة الإثيوبي.



وأضاف السفير سامح شكري وزير الخارجية، أن الاتحاد الأوروبي لديه استعداد لتكثيف التعاون وتقديم خبراته والمقترحات اللازمة لحل أزمة السد الاثيوبي، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة التحرك لحل الأزمة.



وأكد السفير سامح شكري وزير الخارجية، أن مفوضي الاتحاد الأوروبي أكدوا على عدالة الموقف المصري وحقهم في مياه نهر النيل، متابعا أنهم أكدوا على ضرورة التفاوض وحل الأزمة دون تصعيد.

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن المجتمع الدولي وجه رسالة لإثيوبيا لتغيير موقفها في أزمة سد النهضة الإثيوبي، مضيفا أن بيان الاتحاد الأوروبي دعا أديس أبابا لوقف أسلوبها.



وأضاف سامح شكري، أن مصر تنسق مع الجانب السوداني لاتخاذ القرار المناسب للعودة للمفاوضات، متابعا أن مبعوث الاتحاد الإفريقي خلال جلسة مجلس الأمن أكد تقديم أفكارا جديدة للعملية التفاوضية لحل أزمة السد.

وأكد السفير سامح شكري وزير الخارجية، أن مشروع القرار المقدم من مصر والسودان لمجلس الأمن في مرحلة التشاور بين أعضاء المجلس، وفي حالة حدوث توافق بين الأعضاء على مشروع المقدم من مصر والسودان سيتم طرحه في مجلس الأمن.

قال السفير سامح شكري وزير الخارجية، إن أعضاء دول الاتحاد الأوروبي أكدوا ضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا، وأكدوا أيضا على إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا بموعدها.



وأضاف سامح شكري، أن مجلس الأمن سيراعي دائما الحكومة الليبية الحالية ودورها في تحقيق الوحدة.



وتابع سامح شكري، أن هناك توافق دولي واسع على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.



قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر تعزز التعاون مع دول شرق المتوسط، موضحا أن منتدى غاز شرق المتوسط فرصة حقيقية لتحقيق التعاون في شرق المتوسط.



وأضاف سامح شكري، أنه لا توجد لقاءات قريبة مع أنقرة حاليا، ونقيم الخطوات التي تتخذها تركيا حاليا تجاه مصر.



وأكد وزير الخارجية، أنه سيكون هناك جولات استكشافية جديدة مع تركيا.

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنه ينتظر الأطروحات التي سيقدمها الاتحاد الإفريقي لحل أزمة السد الإثيوبي، مضيفا أنه طلب من الجانب الأوروبي تفهُم أن “مياه نهر النيل مسألة وجودية بالنسبة لمصر”.



وأضاف سامح شكري، أن دول الاتحاد الأوروبي غير مرتاحة من القرارات الأحادية التي تتخذها اثيوبيا.

وتابع سامح شكري، أن أعضاء دول الاتحاد الأوروبي مهتمين بأزمة سد النهضة ومستاءة من القرارات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا، مضيفا أن مؤسسات الدولة المصرية تنسق وتتخذ القرارات الملائمة في مسألة السد.



وأردف سامح شكري: “ندافع عن مصلحة الشعب المصري دون أي تهاون”.