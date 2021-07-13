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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح: ساسي ''الخاسر الأكبر'' برحيله عن الزمالك ولم يقدر الجمهور

الزمالك
الزمالك

وجه محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق والمدير الفني لفريق القناة ،  العديد من الإنتقادات إلى التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأبيض والذي أعلن رحيله بشكل مفاجئ خلال تواجده بمعسكر نسور قرطاج الماضي ، واقترابه من الدوري القطري ، ومماطلته لمسئولي القلعة البيضاء بشكل مستمر .

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' :فرجاني ساسي و وكيله مهند عون تعمدا المماطلة في مسألة تجديد تعاقد اللاعب ، ورفضا عقد أكثر من جلسة سواءً مع اللجنة المعينة الحالية برئاسة حسين لبيب ، أو اللجنة السابقة برئاسة اللواء عماد عبد العزيز 

 وأكد محمد صلاح : اللاعب هو الخاسر الأكبر برحيله عن القلعة البيضاء ، فلن يحظى بشعبية في الدوري القطري كالتي حظى بها بين الجمهور الأبيض ، الذي تمسك باستمرار اللاعب لكن الأخير لم يقدر ذلك .


الزمالك: محامي ساسي أصر على عدم استكماله الموسم



في سياق أخر قال حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، إن محامي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، أصر على عدم استكمال اللاعب للموسم مع الفريق، مشيراً إلى أن النادي يطبق اللوائح.

 

وأضاف: "محامي الزمالك تواصل مع محامي ساسي ، وأصر محامي اللاعب أن اللاعب لن يكمل مسيرته مع الزمالك، وسنتعامل مع هذا الوضع بشكل قانوني بما يفيد نادي الزمالك".

وتابع: "علاقتنا لم تنته الا عندما نجتمع مع فرجاني اذا كان يريد، ووجهة نظر محاميه ان لديه مستحقات وهذا ليس صحيح في وجهة نظرنا لأنه ليس لديه مستحقات، واذا كان لديه مستحقات كنا سندفعها كما فعلنا في الكثير من الأشياء، ونحن نطبق اللائحة الموجودة في النادي".

الزمالك محمد صلاح ساسي حسين لبيب نادي الزمالك

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