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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شريف العريان يحدد موعد سفر بعثة مصر إلى طوكيو

شريف العريان
شريف العريان

قال شريف العريان، الأمين العام للجنة الأولمبية، إن اللجنة لم تستقر على حامل علم مصر في حفل افتتاح الأولمبياد إلى الآن.

وأضاف شريف العريان ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن بعثة مصر المشاركة في أولمبياد طوكيو هي أكبر بعثة في تاريخ مصر، وفي تاريخ القارة الإفريقية.
 
وتابع:" أفراد البعثة سيغادرون على مراحل متفرقة وليس دفعة واحدة، أيام 16 و17 و18 يوليو، و الافتتاح سيوافق 23 يوليو، ولم نستقر على حامل علم مصر في حفل الافتتاح، ولايوجد ما يمنع أحمد الأحمر، أسطورة كرة اليد، من حمله".

 قائمة بعثة مصر النهائية المشاركة بـ أولمبياد طوكيو

أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية أسماء القائمة الأساسية والاحتياطي لبعثة مصر المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 التي تنطلق يوم 23 يوليو الجاري

الخماسي الحديث : 
أحمد حامد - أحمد الجندي - أميرة قنديل - هايدل عادل 
السباحة : 
علي خلف الله – فريدة عثمان – يوسف رمضان – مروان القماش 
الغطس :  مهاب مهيمن – مها عبدالسلام 
السباحة التوقيعة :  هانا هيكل – ليلي علي محمد – جيداء طارق – نورا سيف الدين – فريدة شريف – مريم محمد – أمنية عزت – شهد سامر – ملك أياد – نادين وسام – سندس أحمد

تنس الطاولة : 
عمر عصر – خالد عصر – أحمد صالح – دينا مشرف – يسرا حلمي – فرح عبدالعزيز

السلاح : 
فريق رجال سلاح السيف : زياد السيسي – مهاب ياسر – مدحت معتز – محمد عامر 
فريق سيدات سلاح الشيش : يارا الشرقاوي – نورا محمد منير – نهى هاني – مريم الزهيري 
فريق رجال سلاح الشيش : محمد حسام – علاء الدين أبوالقاسم – يوسف سناء – محمد ماهر حمزة 
ندى حافظ .. سلاح السيف 
محمد السيد .. سلاح سيف المبارزة

التنس : 
ميار شريف – محمد صفوت

المصارعة : 
محمد إبراهيم كيشو – سمر حمزة – عمرو رضا حسين – ضياء الدين كمال – ايناس خورشيد – هيثم محمود – محمد متولي – عبداللطيف منيع

كانوي وكاياك : 
سما أحمد – مؤمن مهران 
الشراع : 
خلود منسي – علي بدوي 
الجمباز : 
ترامبولين .. سيف شريف – ملك حمزة
فني .. عمر محمد – ماندي عصام – زينة إبراهيم 
فريق إيقاعي .. تيا ضياء – سلمى خالد – ملك شريف – لوجين إسلام – فريدة أشرف – بولينا عمرو – حبيبة مرزوق - جنى محمد – سارة حليم 
التجديف : 
عبدالخالق البنا 
الفروسية : 
عبدالقادر سعيد – نائل نصار – محمد طاهر زيادة – محمد طارق مصطفى – سامح الدهان 
كرة القدم : 
محمد الشناوي – محمود جاد – محمد صبحي – عمار حمدي – كريم فؤاد – أسامة جلال – محمد عبدالسلام – أحمد حجازي – صلاح محسن – ناصر ماهر – رمضان صبحي – إبراهيم عادل – أكرم توفيق – كريم العراقي – أحمد ياسر ريان – إمام عاشور – أحمد رمضان بيكهام – محمود حمدي الونش – عبدالرحمن مجدي – أحمد أبوالفتوح – ناصر منسي 
كرة اليد : 
كريم هنداوي - محمد عصام الطيار - محمد علي - عمر الوكيل بكار –  علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح - أحمد هشام السيد "دودو" –  سيف الدرع - محمد سند –  أحمد الأحمر – يحيى خالد –   محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار – أحمد عادل
التايكوندو : 
سيف عيسى – عبدالرحمن وائل – نور حسين – هدايا ملاك 
القوس والسهم : 
أمل أدم – يوسف طلبة 
الملاكمة : 
عبدالرحمن عرابي – يسري رزق الله 
ألعاب القوى : 
مصطفى عمرو – محمد مجدي – مصطفى الجمل – إيهاب عبدالرحمن – بسنت حميدة 
الجودو : 
محمد عبدالموجود – محمد عبدالعال – رمضان درويش 
الكاراتية : 
جيانا فاروق – فريال أشرف – رضوى السيد – علي الصاوي – عبدالله ممدوح 
الريشة الطائرة : 
هادية حسني – ضحى هاني – أدهم حاتم الجمل 
الثلاثي : 
بسملة السلاموني 
الدراجات : 
إبتسام زايد 
الرماية : 
عزمي محيلبة – مصطفى حمدي – أحمد زاهر – عبدالعزيز محيلبة – يوسف مقار – أسامة محمد – سامي عبدالفتاح – ماجي العشماوي – الزهراء محمد – رضوى السيد – هالة الجوهري

 

مصر طوكيو اولمبياد طوكيو اللجنة الاولمبية الأولمبية

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