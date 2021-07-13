هالة زايد توضح تفاصيل علاج حالات الضمور العضلي.. و8 حالات جاهزين لتلقي العلاج الجيني

قالت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان ، إن تم تخصيص 24 عيادة ب 23 محافظة لاستقبال الحالات المتوقعة للإصابة بضمور العضلات حتى يتم التخفيف على الناس ، لافتة أن كل العيادات تابعة لوزارة الصحة ويوجد منهم 2 فى محافظة القاهرة و 22 عيادة ب 22 محافظة.

تابعت هالة زايد ، خلال مداخلتها الهاتفية في برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب" ، أن تم استقبال أول 25 حالة فى الأسبوع الأول 8 حالات منهم مناسبين للعلاج الجيني الذى تم توفيره وتم العمل على 12 حالة ، معقبة أنه بالفعل تم التدشين في المبادرة والبدء بها.

أكدت هالة زايد، أنه تم تدريب الأطباء فى معهد ناصر ومستشفى الجلاء العسكري ومركز عين شمس التخصصي تسعى لتكوين فرق طبية ذو خبرة كبيرة فى مجال ضمور العضلات، موضحة أن أقوى علاج تم استخدامه التابع لشركة "نوفارت" يعمل على إحلال الجين المسبب للمشكلة.

أوضحت "هالة زايد" ، أن يتم إجراء تحاليل للأطفال وفحوصات لرسم العضلات والأعصاب وإختبارات جينية وتأكيدية تستغرق من أسبوعين ل 3 أسابيع ، منوهة إلى أنه الوزاة بصدد لإقامة معمل كامل لعمل التحاليل به دون الحاجة لإجراءها بالخارج.