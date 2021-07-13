بمواصفات مميزة.. شاومي تعتزم إطلاق مجموعة هواتف Xiaomi CC 11 قريبا

أطلقت شركة Xiaomi شاومي الصينية، العديد من أجهزتها الذكية خلال الشهر الماضي، حيث تعمل على زيادة القيمة التسويقية للشركة قبل انقضاء العام، كما تعمل الآن على إحياء سلسلة هواتفها الذكية Xiaomi CC، التى أطلقتها منذ عامين، وذلك من خلال مجموعة هواتف ذكية جديدة تحت اسم Xiaomi CC 11 .

وقد كشفت بعض تسريبات الموقع الصيني الشهير ويبو Weibo، أن هاتف شاومي القادم سيحمل طراز رقم 2107119DC، حيث يعتبر تكملة لسلسلة Xiaomi CC ، ومن المتوقع أن يكون عبارة عن نسختين هما هاتفي Xiaomi CC 11 النسخة العادية و Xiaomi CC 11 Pro النسخة المميزة ، وذلك وفقاً لموقع gizchina.

وأفادت تسريبات أخرى بأن الهاتف المرتقب سيعمل بمعالج من إنتاج شركة كوالكم، من نوع Snapdragon 778G أو Snapdragon 780G، وفى الوقت ذاته سيأتى هاتف Xiaomi CC 11 Pro بمعالج من إنتاج أيضا شركة كوالكوم، من نوع Qualcomm Snapdragon 870، وسيأتي الهاتف بشاشة من نوع OLED، بمعدل تحديث 90 هرتز فى الثانية، وسيحتوي على كاميرا ثلاثية خلفية، الرئيسية منها تأتى بدقة 64 ميجابكسل.

وكان مدير الإنتاج والمتحدث الرسمي باسم شاومي ويي سيكي Wei Siqi قد صرح سابقاً بأن الهاتف الجديد من سلسلة Xiaomi CC سيم إطلاقه فى الربع الثالث من العام الحالى.

فيما كشفت أحدث التسريبات عن قيام شركة شاومي بالعمل منذ سنوات على إدراج كاميرا أمامية أسفل الشاشة، فيما لم يتم إطلاق أي هاتف من علامتها التجارية بهذه التقنية بعد، وتشير التسريبات إلى قرب وصول التقنية الجديدة لهواتف الشركة الصينية، والذي سيأتي تحت عنوان Mi MIX 4، والذي من المتوقع أن يأتي بشاشة تقتصر على دقة 1080 بكسل +. وبحسب ما ورد سيتم إنتاج هذه اللوحة بواسطة شركة Huaxing.

وسيحصل هاتف شاومي Mi MIX 4 على شاشة مرنة من نوع OLED بجودة Full-HD+ مع معدل تحديث عال قدره 90 هرتزا في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، وسيحزم بطارية بقوة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة خارقة تبلغ 120 وات، يشحن البطارية بالكامل في غضون دقائق معدودة .

ومن المتوقع أن هاتف Mi MIX 4، سيأتي بسعر أغلى من جهاز Mi 11 Ultra - وهذا يعني أنه سيتوفر بسعر أكثر 930 دولارً أي ما يعادل 14 ألف و600 جنيه مصري، وهو السعر المبدئي لجهاز Ultra.