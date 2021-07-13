تامر حسني: أنا بحب أقدم ناس جديدة.. وأنا أول من قدمت محمد سامي كمخرج.. فيديو

تامر حسني

قال الفنان تامر حسني، أنا بحب تقديم الوجود الجديدة أو ناس غايبة من فترة زي سارة وفيق في فيلم "مش أنا" وأكرم فريد فى فيلم عمر وسلمى الذي يتداول حتي الآن فى الأذهان وماندو العدل فى فيلم البدلة وسعيد الماروق فى فيلم الفلوس الذي غاب عن السينما لفترات كبيرة ، لافتاً أنه هو أول من قدم المخرج محمد سامي كمخرج لمسلسل "آدم".

تابع "تامر حسني" ، خلال لقائه في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، أن شركة الإنتاج لمسلسل آدم لم تكن موافقة علي تقديم محمد سامي لإخراج مسلسل بحجم آدم ولكن تامر حسني كان لديه إيمان بقدرته وجازف به ، معقباً أن المسلسل حقق نجاح ساحق في هذا الوقت.

أوضح تامر حسني، أنه يعتمد في كل أعماله على الحب والكيميا بينه وبين فريق العمل وأن هذا هو المفتاح لنجاح افلامه ، مضيفاً أنه يؤمن بالطاقات والروحانيات ويشعر بمن يحب العمل من قلبه ويجعله هدفه الأول ويحبذ العمل معه جدا وهذا هو سر اختياره للعمل مع المخرجة "سارة وفيق" لأول مرة ويجارف بها ، لافتاً أنها تعمل معه منذ أن كانت مساعد مخرج في فيلم عمر وسلمى.