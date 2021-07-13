ماجد الكدواني: ربنا أعطى لتامر حسني موهبة نادرة.. والأخير يرد: وجودك إضافة لحياتي.. فيديو

قال الفنان ماجد الكدواني، إن الله أعطي تامر حسني موهبة نارة جدا فى التوفيق بين أكثر من مجال حيث أنه ناجح بتفوق على مستوي الغناء وعلى مستوي التمثيل ويخاف علي عمله جدا ويدقق فى أقل التفاصيل ويبذل قصاري جهده لنجاح عمله علي حساب نفسه.

تابع ماجد الكدواني،، خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب" ، أن تامر حسني يراعي فريق العمل وكل العاملين فى الفيلم وإن الله إله عادل يعطي لكل متفوق ومن يستحق حقه .

ورد تامر حسني على ماجد الكدواني، بأنه أنضف قلب وأنه تعلم منه الكثير ووجوده في الفيلم إضافة للفيلم ولتامر شخصيا، معقباً: أنت إضافة لحياتي كلها أن أمثل قدامك وعلى طول بكلمك أقولك أن بحبك جدا وربنا يسعد أولادك.