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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تامر حسني: عدت عليا سنين مكنتش لاقي آكل بس قلت هوصل.. فيديو

تامر حسني
تامر حسني

قال الفنان تامر حسني، إن قصة فيلم "مش أنا" البطل ظروفه صعبة وشماعة الظروف عند كل الشباب "أنا فقير" ومش معايا وأمى وأبويا وغيره ، لافتا إلى أنه شعر بضرورة أن يقدم عملا يلمس الشباب، ويحثهم على السعي وراء حلمهم، من خلال فكرة الفيلم وعدم التخلي عن حلمهم مهما كانت العقبات.

 

وأوضح تامر حسني، خلال لقائه مع الإعلامي "عمرو أديب" في برنامج "الحكاية" ، : أنا عدت عليا سنين مش لاقي آكل، بس قلت لازم ادور علي طريق ، أصل هوصل يعني هوصل مليش دعوى، وفضلت أكافح لحد ما ربنا كرمني.

 

واضاف تامر حسني، فيه وسائط ومحسوبيات لكن الشاب لا بد أن يعتمد على نفسه، وربنا بيحب السعي، ومدام الشخص لديه موهبه؛ هيقدر يحقق اللى نفسه فيه ، منوهاً بأن البشرية كلها تسير بالمحسوبية ولكن الناجح هو من يعتمد على نفسه .

تامر حسني اخبار فيلم مش انا الإعلامي عمرو أديب السينما فيلم مش انا

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