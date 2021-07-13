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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عايز أعيش في كوكب تاني.. تامر حسني يكشف مشروعه الفني الفترة المقبلة .. فيديو

تامر حسني
تامر حسني

كشف الفنان تامر حسني، تفاصيل مشروعه الفني خلال الفترة المقبلة، مؤكدا انه قرر تنفيذ فكرة جديدة في الوسط الغنائي. 

 

وقال تامر حسني، في حواره مع الإعلامي عمرو أديب، مقدمة برنامج الحكاية، المذاع عبر شاشة ام بي سي مصر، مساء اليوم الاثنين، إنه قررت اغني أغاني مغنيين عملوا مدارس في المجال الغنائي، موضحا انه قررت أقدم كل فترة اغنية للأجيال القديمة، وقررت اغني اغنية جديدة عايز اعيش في كوكب تاني للفنان مدحت صالح. 

 

فيما وجه الفنان تامر حسني، رسالة للشباب في بداية حياتهم العملية والمهنية، مؤكدا أن الشباب مليئ بالطموح والأمل دائما ويحتاج للتوجيه.

 

وقال تامر حسني، أنه :"لو مش عجبك مكان في الدنيا محتاح تعرف انك تقدر تغيره، لانك مش تمثال ولا شجرة، ودي تجربة عشتها وهذا الأمر ممكن جدا".

 

فيما قال الفنان تامر حسني، أنا بحب تقديم الوجود الجديدة أو ناس غايبة من فترة زي سارة وفيق في فيلم "مش أنا" وأكرم فريد فى فيلم عمر وسلمى الذي يتداول حتي الآن فى الأذهان وماندو العدل فى فيلم البدلة وسعيد الماروق فى فيلم الفلوس الذي غاب عن السينما لفترات كبيرة ، لافتاً أنه هو أول من قدم المخرج محمد سامي كمخرج لمسلسل "آدم".

 

تابع "تامر حسني" ،  خلال لقائه في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، أن شركة الإنتاج لمسلسل آدم لم تكن موافقة علي تقديم محمد سامي لإخراج مسلسل بحجم آدم ولكن تامر حسني كان لديه إيمان بقدرته وجازف به ، معقباً أن المسلسل حقق نجاح ساحق في هذا الوقت.

 

تامر حسني الوسط الغنائي الإعلامي عمرو أديب مدحت صالح اخبار التوك شو

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