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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كارتيرون: المنافسة على الدوري مع الأهلي مستمرة حتى نهاية الموسم وكنت أتمنى ضم قفشة للزمالك

صدى البلد

أكد الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك أنه لديه  ثقة في حسين لبيب رئيس النادي موضحا أنه ينتظر تنفيذ وعوده المادية خلال الفترة المقبلة .  

وخلال حوار تلفيزيوني للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أكد ان التحكيم المصري هو الأفضل في إفريقيا كما تحدث عن الفارق بين النادي الأهلي تحت قيادة فايلر وموسيماني . 

 

وأضاف المدير الفني في تصريحات تليفزيونية : تأجيل مباريات الدوري فرصة لتقليل فارق المباريات مع الأهلي و المنافسة مع الأحمر  قوية على درع الدوري وستستمر حتى النفس الأخير.


وعن التحكيم في مصر قال مدرب الزمالك : التحكيم المصري هو الأفضل في أفريقيا 

 

كما تحدث كارتيرون عن مدرب الاهلي قائلا : موسيماني مدير فني كبير ويقوم بعمل رائع، وليس هناك اختلاف بين أهلي فايلر وموسيماني.


وقال كارتيرون :"  شيكابالا يذكرني بآريين روبن نجم المنتخب الهولندي و يتعرض لضغوط قوية وهذا قدر النجوم، ويجب على بعض المشجعين التحلي بالروح الرياضية تجاه النجوم ".


وشدد كارتيرون على أن كهربا لاعب "جوكر" ومستواه تراجع بعد عودته من الدوري السعودي . 

 

وأوضح أنه كان يتمنى ضم أفشة للزمالك وبيراميدز يمتلك الإمكانيات للمنافسة مع الأهلي والزمالك.


وعن فترة تدريبه للنادي الأهلي قال : بذلت قصارى جهدي مع الأحمر والظروف لم تخدمني وحاليا لدي عروض كثيرة للرحيل ولكني أفضل الاستمرار مع الزمالك .

وأكد  المدير الفني  : تقنية الفيديو أرست العدالة في كرة القدم والتحكيم في تطور ملحوظ 

 

وعن اصعب المواجهات في الدوري قال : المصري وطلائع الجيش والإسماعيلي من أقوى المواجهات لي هذا الموسم.

وأضاف  كارتيرون : أتمني انضمام يوسف أوباما لمنتخب مصر لأنه لاعب متميز ولم يحصل على فرصة .

 وأضاف : وادي دجلة أعاد الحضري لصفوف المنتخب رغم كبر سنه وأوضح أنه يتمنى  تكرار الأمر مع محمد عبدالشافي وشدد على أن الأهلي هو المرشح الأول للبطولة الأفريقية.

وقال المدير الفني :"  الدوري المصري أصعب من البطولة الأفريقية ولدينا الرغبة في الفوز بدرع الدوري الموسم الحالي  ودوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل .

وأكد المدير الفني للزمالك : لابد من  توجيه التحية لمصطفى فتحي على ما يقوم به وشدد على أن عودته للزمالك واردة .

 وأضاف : مصطفى محمد لديه القدرة على اللعب في أكبر الدوريات الأوروبية  .

وأوضح المدير الفني : منتخب فرنسا لم يلعب اليورو بروح للفوز بالبطولة 

وأشار خلال تصريحاته : مهمتي القادمة ستكون  قيادة منتخب أفريقي في كأس العالم.


وقال كارتيرون :" محمود الخطيب قائد كبير وسهل لي الأمور كثيرا وقت تدريبي الأهلي  وانا سعيد لما وصل إليه محمد شريف مع الأهلي خلال الفترة الماضية".

وطالب كارتيرون بوضع  قوانين منظمة لبطولات الشباب مشيرا إلى أن عقوبة  أمام عاشور قاسية  وأوضح ان غياب أبوجبل وعواد لأسباب فنية

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