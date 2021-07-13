كارتيرون: المنافسة على الدوري مع الأهلي مستمرة حتى نهاية الموسم وكنت أتمنى ضم قفشة للزمالك

أكد الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك أنه لديه ثقة في حسين لبيب رئيس النادي موضحا أنه ينتظر تنفيذ وعوده المادية خلال الفترة المقبلة .
وخلال حوار تلفيزيوني للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أكد ان التحكيم المصري هو الأفضل في إفريقيا كما تحدث عن الفارق بين النادي الأهلي تحت قيادة فايلر وموسيماني .
وأضاف المدير الفني في تصريحات تليفزيونية : تأجيل مباريات الدوري فرصة لتقليل فارق المباريات مع الأهلي و المنافسة مع الأحمر قوية على درع الدوري وستستمر حتى النفس الأخير.
وعن التحكيم في مصر قال مدرب الزمالك : التحكيم المصري هو الأفضل في أفريقيا
كما تحدث كارتيرون عن مدرب الاهلي قائلا : موسيماني مدير فني كبير ويقوم بعمل رائع، وليس هناك اختلاف بين أهلي فايلر وموسيماني.
وقال كارتيرون :" شيكابالا يذكرني بآريين روبن نجم المنتخب الهولندي و يتعرض لضغوط قوية وهذا قدر النجوم، ويجب على بعض المشجعين التحلي بالروح الرياضية تجاه النجوم ".
وشدد كارتيرون على أن كهربا لاعب "جوكر" ومستواه تراجع بعد عودته من الدوري السعودي .
وأوضح أنه كان يتمنى ضم أفشة للزمالك وبيراميدز يمتلك الإمكانيات للمنافسة مع الأهلي والزمالك.
وعن فترة تدريبه للنادي الأهلي قال : بذلت قصارى جهدي مع الأحمر والظروف لم تخدمني وحاليا لدي عروض كثيرة للرحيل ولكني أفضل الاستمرار مع الزمالك .
وأكد المدير الفني : تقنية الفيديو أرست العدالة في كرة القدم والتحكيم في تطور ملحوظ
وعن اصعب المواجهات في الدوري قال : المصري وطلائع الجيش والإسماعيلي من أقوى المواجهات لي هذا الموسم.
وأضاف كارتيرون : أتمني انضمام يوسف أوباما لمنتخب مصر لأنه لاعب متميز ولم يحصل على فرصة .
وأضاف : وادي دجلة أعاد الحضري لصفوف المنتخب رغم كبر سنه وأوضح أنه يتمنى تكرار الأمر مع محمد عبدالشافي وشدد على أن الأهلي هو المرشح الأول للبطولة الأفريقية.
وقال المدير الفني :" الدوري المصري أصعب من البطولة الأفريقية ولدينا الرغبة في الفوز بدرع الدوري الموسم الحالي ودوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل .
وأكد المدير الفني للزمالك : لابد من توجيه التحية لمصطفى فتحي على ما يقوم به وشدد على أن عودته للزمالك واردة .
وأضاف : مصطفى محمد لديه القدرة على اللعب في أكبر الدوريات الأوروبية .
وأوضح المدير الفني : منتخب فرنسا لم يلعب اليورو بروح للفوز بالبطولة
وأشار خلال تصريحاته : مهمتي القادمة ستكون قيادة منتخب أفريقي في كأس العالم.
وقال كارتيرون :" محمود الخطيب قائد كبير وسهل لي الأمور كثيرا وقت تدريبي الأهلي وانا سعيد لما وصل إليه محمد شريف مع الأهلي خلال الفترة الماضية".
وطالب كارتيرون بوضع قوانين منظمة لبطولات الشباب مشيرا إلى أن عقوبة أمام عاشور قاسية وأوضح ان غياب أبوجبل وعواد لأسباب فنية