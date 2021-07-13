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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عادل عبدالرحمن: موسيماني حقق كل الإنجازات مع الأهلي.. ونهائي إفريقيا صعب

عادل عبدالرحمن
عادل عبدالرحمن

قال عادل عبدالرحمن نجم الأهلي السابق، إن مباراة الاحمر أمام كايزر تشيفز في نهائي دورى أبطال إفريقيا، صعبة للغاية.

وأضاف عبدالرحمن في تصريحات تلفزيونية : فريق كايزر تشيفز عشوائي على عكس الاهلي المنظم وبالتالي سيرهق في مباراة النهائي .

وأكمل نجم الاهلي السابق : موسيماني توج بأفريقيا والدورى والاداء قوي للغاية والنتيجة جيدة لانه حقق كل الانجازات المطلوبة منه .

وأوضح : كايزر تشيفز فرقة غريبه جدا انهي الدورى في المركز الثامن وبيلعب نهائي افريقيا في ذلك الوقت .

واختتم عادل عبدالرحمن تصريحاته: الضغط عالي علي الاهلي اكثر من كايزر تشيفز الجنوب إفريقي وبالتالي يجب اللعب بتركيز . 

الأهلي يكشف موقف "طاهر" و"بواليا" من رحلة المغرب والنهائي الإفريقي
 

كشف مصدر بالأهلي، أن علي لطفي حارس المرمي سينتظم في مران الفريق الأحمر اليوم بعد شفائه من الإصابة التي تعرض لها حيث أثبتت الأشعة التي خضع لها تعرضه لشد في العضلة الضامة، وخضع علي لطفي لبرنامج تأهيلي مكثف أستمر لخمسة أيام وسكيون لائقاً للمشاركة في التدريبات غداً أو بعد غد علي أقصي تقدير.

وقال المصدر، إن استبعاد والتر بواليا وطاهر محمد طاهر من مواجهة مصر المقاصة بالدوري التي جرت أمس جاء بداعي الإصابة، وأضاف أن والتر بواليا أشتكي من بعض الآلآم في مران السبت وخضع لفحص طبي دقيق أثبت معاناته من إلتهاب في وتر «صابونة الركبة» وكان يمكن مشاركته في مباراة مصر المقاصة ولكن الجهاز الفني بعد التشاور مع الجهاز الطبي فضل إبعاده ومنحه راحة علي أن يخضع لبرنامج علاجي مكثف لمدة 48 ساعة.

وشدد على أن بواليا سيكون متواجداً في مران الفريق غدا الثلاثاء بشكل طبيعي قبل السفر إلي المغرب لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بنهائي دوري أبطال أفريقيا، وتابع: "سيكون متاحاً للمران غدا أو علي أقصي تقدير في المران الأول بالمغرب يوم الأربعاء ولكنه جاهز للمشاركة في النهائي الإفريقي علي كل الأحوال".

وأشار إلى أن الجناح الأيسر طاهر محمد طاهر اشتكي من آلام في قدمه وخضع لفحص طبي دقيق أثبت إصابته بجلطة في أحد أصابع القدم، وأضاف: "طاهر كان يستطيع المشاركة في مواجهة المقاصة ولكن بعد التشاور بين الجهاز الفني والطبي تم الاتفاق علي إبعاده خاصة إنه يلعب كل المباريات وتجنباً لتفاقم الإصابة".

وأوضح: "طاهر محمد طاهر سيكون لائقاً للمشاركة في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية في الفترة المقبلة وضمن البعثة التي ستغادر الي المغرب".

طاهر محمد والتر بواليا الأهلى كايزر تشيفز دوري ابطال افريقيا

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