عادل عبدالرحمن: موسيماني حقق كل الإنجازات مع الأهلي.. ونهائي إفريقيا صعب

قال عادل عبدالرحمن نجم الأهلي السابق، إن مباراة الاحمر أمام كايزر تشيفز في نهائي دورى أبطال إفريقيا، صعبة للغاية.
وأضاف عبدالرحمن في تصريحات تلفزيونية : فريق كايزر تشيفز عشوائي على عكس الاهلي المنظم وبالتالي سيرهق في مباراة النهائي .
وأكمل نجم الاهلي السابق : موسيماني توج بأفريقيا والدورى والاداء قوي للغاية والنتيجة جيدة لانه حقق كل الانجازات المطلوبة منه .
وأوضح : كايزر تشيفز فرقة غريبه جدا انهي الدورى في المركز الثامن وبيلعب نهائي افريقيا في ذلك الوقت .
واختتم عادل عبدالرحمن تصريحاته: الضغط عالي علي الاهلي اكثر من كايزر تشيفز الجنوب إفريقي وبالتالي يجب اللعب بتركيز .
الأهلي يكشف موقف "طاهر" و"بواليا" من رحلة المغرب والنهائي الإفريقي
كشف مصدر بالأهلي، أن علي لطفي حارس المرمي سينتظم في مران الفريق الأحمر اليوم بعد شفائه من الإصابة التي تعرض لها حيث أثبتت الأشعة التي خضع لها تعرضه لشد في العضلة الضامة، وخضع علي لطفي لبرنامج تأهيلي مكثف أستمر لخمسة أيام وسكيون لائقاً للمشاركة في التدريبات غداً أو بعد غد علي أقصي تقدير.
وقال المصدر، إن استبعاد والتر بواليا وطاهر محمد طاهر من مواجهة مصر المقاصة بالدوري التي جرت أمس جاء بداعي الإصابة، وأضاف أن والتر بواليا أشتكي من بعض الآلآم في مران السبت وخضع لفحص طبي دقيق أثبت معاناته من إلتهاب في وتر «صابونة الركبة» وكان يمكن مشاركته في مباراة مصر المقاصة ولكن الجهاز الفني بعد التشاور مع الجهاز الطبي فضل إبعاده ومنحه راحة علي أن يخضع لبرنامج علاجي مكثف لمدة 48 ساعة.
وشدد على أن بواليا سيكون متواجداً في مران الفريق غدا الثلاثاء بشكل طبيعي قبل السفر إلي المغرب لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بنهائي دوري أبطال أفريقيا، وتابع: "سيكون متاحاً للمران غدا أو علي أقصي تقدير في المران الأول بالمغرب يوم الأربعاء ولكنه جاهز للمشاركة في النهائي الإفريقي علي كل الأحوال".
وأشار إلى أن الجناح الأيسر طاهر محمد طاهر اشتكي من آلام في قدمه وخضع لفحص طبي دقيق أثبت إصابته بجلطة في أحد أصابع القدم، وأضاف: "طاهر كان يستطيع المشاركة في مواجهة المقاصة ولكن بعد التشاور بين الجهاز الفني والطبي تم الاتفاق علي إبعاده خاصة إنه يلعب كل المباريات وتجنباً لتفاقم الإصابة".
وأوضح: "طاهر محمد طاهر سيكون لائقاً للمشاركة في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية في الفترة المقبلة وضمن البعثة التي ستغادر الي المغرب".