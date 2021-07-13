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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حلمي طولان يكشف سبب زيارة محمد شريف وقفشة لتدريبات إنبي

حلمي طولان
حلمي طولان

كشف حلمي طولان مدرب نادي إنبي، عن سبب زيارة محمد شريف ومجدي قفشة لاعبا النادي الأهلي، لتدريبات الفريق، مساء أمس. 

وقال طولان في تصريحات تلفيزيونية : شريف بعد كل مباراة يتحدث معي وأخبرني برغبته هو ومجدي قفشه الحضور ورؤيتي في التدريبات؛ وذلك لروح حلوة ووفاءهم للنادي الذي كبرهم وصنعهم . 

وتحدث حلمي طولان عن قطاع ناشئين انبي قائلا  : اصبح مشروع لنا في النادي الاعتماد علي القطاع لإخراج المواهب حتي يكونو العمود الفقري للفريق الاول بعد ذلك، خاصة وأن أسعار اللاعبين في ارتفاع دائم ومبالغ فيه .

وأكمل : نمتلك 15 ناشئا من مواليد 2003 وحتي 99 ويشاركون بصفه أساسية مع الفريق الاول وخلال المباراة امام بيراميدز شارك 8 لاعبين من قطاع الناشئين  .

وعن نادي الزمالك قال حلمي طولان : اتمني استمرار الفارق مع الاهلي بهذا الشكل والتتويج بلقب الدورى فالزمالك كيان كبير صنعنا ونحن نحبه ونقدره رغم بعض المهاترات من الصغار . 

 
واختتم حلمي طولان تصريحاته قائلا : مشاركة هذا العدد الكبير من الناشئين امام فرقه مثل بيراميدز لا يحدث في الدوري المصري ولكن أنا أعتمد عليهم وسيصبح لهم شأن كبير في المستقبل . 

أرقام محمد شريف 

نشر الحساب الرسمي لـ الاتحاد الأفريقى لكرة القدم “كاف” فيديو على “تويتر” يستعرض إمكانيات محمد شريف نجم الأهلى قبل نهائى دوري أبطال أفريقيا مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقى

وجاء الفيديو لأهداف محمد شريف مهاجم الأهلى بعد تصدره قائمة هدافى البطولة الأفريقية هذا الموسم وكتبوا عليه: "محمد شريف هو هداف دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم برصيد 5 أهداف، أداء رائع يقدمه مهاجم الأهلي نجح به فى قيادة فريقه للنهائي".

ومن المقرر أن يلتقي كايزر تشيفز مع الأهلي يوم 17 يوليو الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب محمد الخامس في المغرب.

وتأهل كايزر تشيفز إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعدما تعادل مع الوداد المغربي في جنوب إفريقيا ليخطف بطاقة النهائي مستفيدًا من فوزه في الدار البيضاء بهدف دون رد على مضيفه.

بينما تأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي، بهدف دون رد، في ذهاب الدور نصف النهائي، و 3 - 0، في لقاء الإياب.

يذكر أن الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 9 مرات.

محمد شريف قفشة انبي حلمي طولان الأهلى

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