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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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استشاري صحة نفسية: أي شخص يحب الارتباط بامرأة لديها طموح .. فيديو

عمل المرأة
عمل المرأة

قالت نهي سالم ، استشاري الصحة النفسية ، إن المرأة قادرة على فعل أى شيء ولكن هناك أمورا لا يجوز بها إنكار دور الرجل ولكن المرأة إذا رغبت فى عمل شيء ستقوم به ، لافتة أن بصمة المرأة ونجاحها موجودة في كل المجالات.

 

تابعت  نهي سالم ، خلال مداخلتها الهاتفية في برنامج "صباح الورد" المذاع علي فضائية  ten، أن هناك أمثلة لنساء حققن رقما قياسيا في الشق البدني والقدرات الجسمانية تفوق الرجال حتي إذا لم تحقق المرأة نجاحا ملموسا لنفسها فإن وراء كل رجل عظيم إمرأة عظيمة، معقبة أن المرأة المصرية أطيب وأحن امرأة فى العالم.

 

أوضحت استشاري الصحة النفسية، أن الوجه العام للمرأة أن تكون في دعم الرجل مهما كانت الظروف وإذا شعرت غير ذلك تلجأ لمحاكم الأسرة للحصول علي حقوقها، مؤكدة أن المجتمع يكرس فكرة أن تكون المرأة كل هدفها فى الحياة الزواج فقط وهذا تفكير خاطئ لأنها لديها كيانا خاصا بها.

 

أكدت  استشاري الصحة النفسية، أن المرأة لابد أن يكون لها حلم وكيان وأي شخص فى العالم سيرغب في الارتباط بامرأة لديها طموح قادرة على تحقيقه، منوهة أن الانسياق وراء فكرة الزواج فقط أمر خطأ.

الصحة النفسية المراة المجالات الرجال حكم عمل المرأة

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