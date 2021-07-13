محافظ القاهرة : زيادة عدد أتوبيسات النقل العام خلال أيام عيد الاضحى

اعلن محافظ القاهرة رفع درجة الاستعداد القصوى بهيئة النقل العام خلال ايام عيد الاضحى المبارك.

ولفت محافظ القاهرة خلال اجتماع المجلس التنفيذي بحضور نواب المحافظ الأربعة ورؤساء الاحياء ومديري المديريات ؛ الى وضع خطة تشغيلية تناسب احتياجات المواطنين في هذه المناسبة وطالب بزيادة عدد الأتوبيسات وتقليل زمن التقاطر بينها لمنع التكدس والزحام.



واكد محافظ القاهرة علي توفير وحدات طوارئ بكافة جراجات الهيئة للتدخل السريع والدفع بسيارات إضافية في حال الحاجة اليها وتكليف غرفة العمليات المركزية بالهيئة بالتواصل مع جميع المحطات لاسلكيا لمراقبة ومتابعة خطوط التشغيل علي مدار 24 ساعة والتدخل في حالة وجود أي تكدس أو الاضطرار لتحويل خطوط السير .



وشدد محافظ القاهرة على هيئة نظافة وتجميل القاهرة برفع حالة الطوارئ وإيقاف الإجازات بين العاملين وتكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين ورفع مخلفات الذبح أولًا بأول .