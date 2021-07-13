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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كريم واحد بس هيحل كل عيوب بشرتك.. فيديو

دينا أبو السعود
دينا أبو السعود

أكدت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة تجميل، أن الأشخاص الذين يعانون من آثار حب الشباب يمكنهم معالجتها بشكل نهائي من خلال استخدام كريم بينكى.

وأضافت دينا أبو السعود خلال لقائها مع برنامج "طبيب البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المرأة يجب أن تحافظ على إطلالتها وجاذبيتها من خلال استخدام كريمات ترطيب البشرة، كريمات مضادة للأكسدة وضد التجاعيد، إلى جانب استخدام كريمات بها فيتامينات وضد التصبغات.

وتابعت خبيرة تجميل أن الذين يتبعون نظاما غذائيا لإنقاص الوزن ، أو من يريدون إجراء عملية تكميم الأمعاء فعليهم استخدام كريم بينكي قبل اتباع النظام الغذائي ، أو إجراء عملية التكميم؛ لأن فى ذلك الوقت يظهر الإرهاق الشديد على البشرة.

وأكدت دينا أبو السعود خبيرة تجميل، أنه خلال فصل الصيف تزداد تصبغات البشرة وبالتالى يمكن معالجتها عن طريق استخدام كريك بينكى إلى جانب استخدامه للقضاء على الهالات السوداء تحت العينين.

خبيرة تجميل: كريم بينكي يساعد السيدات على الظهور بشكل أصغر سناً
قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة تجميل، إن كريم بينكي يساعد على الحفاظ على تجديد خلايا البشرة ، والوقاية من خلايا الجلد الميتة، بدون الحاجة للجلوس فترات طويلة، خوفا من التعرض من أشعة الشمس .

وأضافت دينا أبو السعود أنه يساعد السيدات على الظهور بشكل أصغر سنا، وإنتاج خلايا جديدة، وتحفيز الكولاجين في البشرة .

وأشارت خبيرة تجميل إلى أن كريم بينكي يحتوي على مواد طبيعية تساعد على التقشير بدون أية آثار جانبية.

دينا أبو السعود حب الشباب كريم بينكي ضد التصبغات مضادة للأكسدة

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