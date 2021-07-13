مشاجرة وصفعة وبكاء.. القصة الكاملة لواقعة قطار منوف وإيقاف الكمسري

سادت حالة من الغضب بين المواطنين ، اليوم الثلاثاء، عقب انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر فيه مشادة بين كمسري قطار ومجموعة من الركاب داخل قطار منوف، ويظهر الفيديو مشادة بين سيدة مصورة الفيديو ومعها عدد من الركاب مع كمسري القطار ومساعدي قائد القطار بسبب صفع الكمسري لأحد الركاب أمام إبنته لعدم دفع التذكرة.

وقالت مصورة الفيديو، إن الركاب حاولوا حماية الراكب ودفع الغرامة بدلًا منه رحمة بابنته التي ظلت تبكي، إلا أنه رفض تحصيل الغرامة من الركاب وصمم على دفع المواطن لنفسه أو تحرير محضر ضده.

ابنة المواطن

وأوضحت مصورة الفيديو أنها قامت بالتصوير بسبب استغلال قائد القطار والكمسري سلطتيهما في التعدي على المواطن وتجاوزا في حقه وإهانته أمام ابنته.

واستغاثت سيدة القطار مصورة الفيديو بالمهندس كامل الوزير، وزير النقل، وقيادات السكة الحديد بمعاقبة قائد القطار ومساعديه ورفض تحصيلهم الغرامة وتعمدهم إهانة المواطن أمام ابنته.

مصورة الفيديو

تحرك عاجل من وزارة النقل

عقب انتشار الفيديو استدعت هيئة السكة الحديد كمسري قطار خط «منوف - القاهرة»، للتحقيق معه فيما نسب إلية في واقعة ضرب مواطن بـ«القلم»، داخل القطار، بسبب رفضه دفع غرامة ركوب القطار بدون تذكرة.

وبعده بأقل من ساعة أصدرت هيئة السكك الحديدية بياناً بشأن واقعه الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والخاص بحدوث مشادة بين كمسارى قطار 541 ركاب منوف / طنطا يوم 12/7/2021 وأحد الركاب بسبب تحصيل الأجرة والغرامة.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه تم إيقاف كمسارى القطار عن العمل وتحويله للتحقيق الفوري، مشيرة أن المخطئ سينال عقوبة مغلظة فلا تهاون في حق أي راكب خاصة أن لوائح السكة الحديد وتوجيهات السيد الفريق مهندس وزير النقل ترتكز على حسن معاملة الركاب وأن يكون التعامل في كافة المواقف وفقاً للقانون وفي إطار الاحترام التام للراكب.

وأشارت الهيئة إلى أنه عند انتهاء التحقيقات سيتم إعلانها بكل شفافية .

وتؤكد الهيئة على الاحترام التام لكافة جمهور الركاب وأن كل العاملين بها يستهدفون خدمة الراكب المصري والعمل على تسهيل حركة تنقله عبر خطوط السكك الحديدية المختلفة مع الحفاظ على حق الهيئة في تحصيل قيمة تذكرة السفر بالطرق القانونية بما ينعكس على الخدمة المقدمة للراكب .