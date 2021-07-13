تفاصيل حفل روبى في الساحل الشمالي

تحيى الفنانة روبى حفلا غنائيا فى الساحل الشمالى يوم الجمعة المقبل حيث ياتى ذلك قبل ايام قليلة من عرض مسلسلها الجديد “شقة 6”.

وتشدو روبى بعدد من الاغانى التى تنال اعجاب الجمهور ولعل من ابرزها أغنية “ليه بدرى” و"حتة تانية" و"انت عارف ليه" و “بغرام” وابقى قابلنى".

البوستر الرسمى

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل شقة 6 البوستر الرسمى للعمل تمهيداً لعرضه على منصة شاهد خلال الفترة القادمة .

مسلسل " شقة 6 " ينتمى إلى نوعية الرعب التشويق لكن بشكل مختلف، تجسد فيه الفنانة روبي دور جديد عن الشخصيات التي قدمتها في أعمالها الدرامية أو السينمائية.

قصة مسلسل شقه 6

تدور أحداث مسلسل شقة 6 ، حول شقة تحمل رقم 6 في إحدى العمارات التي تعيش فيها بطلة مسلسل شقة 6 روبي مع جيرانها، ويحدث أجواء مرعبة داخل هذه الشقة يتفاجأ بها سكان العمارة ومن هنا يعيش الجيران إحداث الرعب والخوف.

كما تتواصل روبيمن خلال أحداث مسلسل شقة 6 مع عوالم خارقة للطبيعة تجعلها تصل إلى مجموعة من الحقائق ستغير حياتها ومسار الشخصيات حولها وفى النهاية تصل إلى الحقيقة بشكل متسلسل.

أبطال مسلسل شقة 6

مسلسل شقة 6 بطولة الفنانة روبي وسيد رجب وشريف سلامة و صلاح عبد الله و محمود البزاوى و هاني عادل و أحمد بدير و رحاب الجمل و أحمد حاتم و ملك قورة .

مسلسل " شقة 6 .. العين الثالثة" السيناريو والحوار لـ (رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب) من إنتاج شركة بي – برودكشن منتج فنى مصطفى يوري – إخراج محمود كامل وسوف يتم عرضه خلال شهر رمضان 2021.

حفل روبى فى القاهرة

وكانت الفنانة روبى احيت حفلا غنائيا فى أحد الفنادق الكبرى فى القاهرة واشعلت حماس الحضور.

يذكر أن شهد الحفل، حضور جماهيري كبير جداً، وقامت روبي، بغناء عدد من أبرز الأغاني الخاصة بها من بينها أغنية "حتة تانية"، و"قلبي بلاستيك".

وكانت الفنانة روبي أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "قلبي بلاستيك" عبرالقناه الرسمية الخاصة بها على موقع “اليوتيوب”.