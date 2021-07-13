سنة أولى بابل شيت.. الثانوية العامة كانت فين وبقت فين؟

680 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة في مصر وسط مشاعر ضاغطة بسبب الخوف والقلق الذي اعتاده الطلاب وقت الامتحان، وخاصة أنهم يودعون مدارسهم ويترقبون مجموع عال يضمن تواجدهم داخل مدرجات كليات القمة إلا أن طلاب 2021 يذهبون إلى لجان الامتحان هذا العام وقد حملوا ضغوط جديدة فهم أول دفعة تطبق عليها وزارة التربية والتعليم نظام التقييم الجديد للثانوية العامة.

وأكد الدكتور رضا مسعد الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن التعليم في نظام التقييم الجديد يعتمد علي النظام المرجعي بمعنى أن يقارن أداء الطالب بزميله وليس بمجموع الـ100% وهذا يعني أنه من الآن لن يكون هناك طالبًا أو طالبة حاصلين على مجموع 100% وأن الأول على دفعة الثانوية العامة سيكون مجموعه ما بين 80% إلى 90%.

وأضاف الخبير التربوي، أن النظام القديم كان يعتمد علي مقارنة الطلاب بسقف الدرجات النهائية ال 100% ولذلك كان الطلاب يحرصون علي التنافس للوصول لأكبر درجة من سقف الدرجات لتحصيل 100% ليتمكن من دخول كليات القمة التي كانت تعتمد علي الوصول إلي درجات عالية.

ونتيجة لذلك فإن تنسيق كليات القمة سينخفض ليصبح مناسبًا لهذه الدرجات فمثلًا إذا كان الأول على دفعة الثانوية العامة حصل على مجموع 80% سيكون تنسيق كلية الطب 80% أيضًا ولن يكون هناك قلقًا لدى الطلاب ممن يعجزون عن "تقفيل" الامتحان لأن التنسيق سيكون منخفضًا وكليات القمة ستعود إلى 80 و85% كما كانت عليه في الثمانينيات.

وأشار "مسعد" إلي أن نظام الثانوية الذي أصبح ماضيًا كانت الأسئلة مباشرة وكان الطلاب يحفظون المناهج بواسطة الدروس الخصوصية ثم يفرغون المعلومات في ورقة الإجابة فكان الكثير يحصل علي مجموع عالي ورغم ذلك لا يمكنهم من دخول كليات القمة بالجامعات الحكومية لعدم وجود أماكن فكانوا يلجأون إلي الجامعات الخاصة ليبدأ أولياء الأمور مرحلة نزيف اقتصادي مرة اخري بعد معاناة نزيف الدروس الخصوصية في الثانوية العامة.

واوضح الخبير التربوي، أن نظام التقييم الجديد سوف يوفر لأولياء الأمور من نفقات الدروس الخصوصية لان المدرس يتقاضى أجرًا من الطالب مقابل تحفيظه للمنهج، أما الأن فالطالب لم يعد بحاجه إلي الحفظ لأن الأسئلة لن تأتي مباشرة وستأتي بصورة غير مباشرة لتضمن أن الطالب متمكن من فهم المعلومة وليس حفظها.

وشدد أستاذ المناهج، علي طلاب الثانوية العامة بعدم القلق أو الخوف قائلًا: "ليس مطلوب منك أن تجيب عن جميع أسئلة الامتحان لأن في نظام التقييم الجديد لن يحصل طالب علي مجموع 100% .. اقرأ الأسئلة وتمعن في فهم المراد من كل سؤال وجاوب علي ما تدركه ولا تربط نفسك بمذكرات الدروس الخصوصية والأهم أن تفهم المعلومة بدلًا من حفظها".