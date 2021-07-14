عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جهاز تنمية المشروعات فى القليوبية لـ صدى البلد: 2 مليار جنيه لتمويل مشروعات الشباب وفرص عمل من خلال مبادرة حياة كريمة..شاهد

جانب من الفعليات
جانب من الفعليات

 رئيس جهاز تنمية المشروعات فى القليوبية: 

الجهاز نجح خلال السنوات الماضية فى توفير 250 ألف فرصة عمل 

توفير قروض للشباب ودعم المشروعات الصغيرة 

توفير فرص عمل بالمناطق المستهدفة بمبادرة حياة كريمة 

 

يواصل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى القليوبية من تنظيم مجموعة من الدورات التدريبية المجانية لتأهيل الشباب وتعريفهم بقواعد تأسيس وإدارة المشروعات الصغيرة وآليات الاستفادة من المزايا والتيسيرات التي يقدمها قانون تنمية المشروعات الجديد لمساعدتهم على إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة.

اقرأ أيضا:


محافظ القليوبية يعقد اجتماعا لمتابعة نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة بشبين القناطر
من جانبه قال الدكتور محمد مرسى رئيس جهاز تنمية المشروعات فى القليوبية خلال لقائه بـ"صدى البلد" إن الجهاز نجح خلال السنوات الماضية فى توفير 250 ألف فرصة عمل من خلال 170 ألف مشروع بتمويل قدره 2 مليار جنيه ، مشيرا الى انه تم توقيع بروتوكولات تعاون مع مختلف الجهات بهدف تنظيم دورات وتوفير قروض للشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر. 


واشار مرسى الى أنه يتم تنظيم هذه الدورات في إطار برنامج "مشروع تشغيل الشباب في مصر - إيجاد سبب للبقاء" الذي ينفذه جهاز تنمية المشروعات بالتنسيق مع عدد من الجهات المانحة الدولية ومنها منظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبتمويل من صندوق الأمم المتحدة للأمن البشري. 


وأضاف أن الجهاز حريص أيضا على المشاركة فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة والذى يتم تنفيذها على مستوى 36 قرية بمركز ومدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية حيث يتولى الجهاز شؤون لجنة التنمية الاقتصادية المعنية بتهيئة البيئة الاقتصادية المواتية لتوفير فرص عمل بالمناطق المستهدفة من المبادرة وتوفير مختلف الخدمات المالية والتدريبية والفنية لمساعدة أبناء القرى على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر توفر لهم ولغيرهم فرص عمل مستقرة.


من جانبه أكد الدكتور محمود زين العابدين مدير ادارة ريادة الأعمال الى انه يتم حاليا فعاليات مبادرة " ابدأ وحسن مشروعك" بهدف تعريف الشباب بكيفية إعداد دراسة الجدوى ووضع خطة العمل وتعريفهم بمختلف المميزات والتيسيرات التي يقدمها قانون تنمية المشروعات بهدف لمساعدتهم في إقامة مشروعاتهم والمزايا التي يقدمها لمشروعات ريادة الأعمال ومنها المساعدة الفنية  و تعريف المتدربين بإجراءات تأسيس المشروع من خلال وحدات خدمات الشباك الواحد الموجودة بكافة مكاتب جهاز تنمية المشروعات علي مستوى الجمهورية.


من ناحية أخرى شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية توقيع كشوف المستحقين لسكن كريم فى القرى التى تستهدفها المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز شبين القناطر.


وقال محافظ القليوبية إنه تابع على مدار الشهور الماضية حصر وتدقيق كافة المنازل المستحقة لدخول مبادرة "سكن كريم" ضمن مبادرة حياة كريمة ، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة تضم كل من (الوحدات المحلية بشبين القناطر، التضامن الاجتماعي، ومؤسسة حياة كريمة) لمراجعة وإدراج الحالات المستحقة لسكن كريم، وبلغ عدد الحصر النهائي (1683) منزل مستحق.


وأشار الهجان إلى أن عملية التقييم تمت من خلال معايير أهمها (ألا تزيد مساحة المنزل عن ١٢٠ م، أن يكون المنزل من دور واحد مبني من بلوك أو طين أو طـوب أحمـر وحالته الإنشائية والعمرانية تحتاج إلى تدخلات ،أو دورين بشرط أن يكون هـناك أسرتين على الأقل مقيمين بالمنزل إقامة دائمة ، أن يكون الترميم أو إعادة البناء حتمي للمعيشة وعدم ترميمه يهدد أمن وحياة الأسرة، أن يكون المسكن الوحيد للأسرة ، ألا تقل إقامتهم الفعلية في المنزل عند إجراء المعاينة عن عام على الأقل، لا يكون لديه حيازة أرض زراعية، ، وألا يكون لديه عقارات أخرى ، أو أي ممتلكات أخرى بخلاف المنزل المقيم به) .
واضاف انه تم التوجيه بمراجعة كافة حالات "سكن كريم" من خلال مجموعات عمل من ديوان عام المحافظة بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة ومديرية التضامن الاجتماعي، لتحديد الحالات المستحقة بالفعل، لافتا أن "سكن كريم" مثلها كمثل "تكافل وكرامة" يجب على كل رئيس قرية أن يكون على دراية كاملة للحالات المستحقة بكل دقة تحقيقاً لمبدأ الشفافية والعدالة. 

0c7e46b2-3e54-4740-9957-001309b57ba6
0c7e46b2-3e54-4740-9957-001309b57ba6
223305ca-81a2-411e-8f0a-90fa39b5437b
223305ca-81a2-411e-8f0a-90fa39b5437b
b903881b-dd9d-4485-beea-9157da261d60
b903881b-dd9d-4485-beea-9157da261d60
d1503510-6dda-44fd-a428-0829418cab55
d1503510-6dda-44fd-a428-0829418cab55
e3bfea18-65a4-4be4-8aaf-c556f6f3d8fe
e3bfea18-65a4-4be4-8aaf-c556f6f3d8fe
القليوبية شبين القناطر مبادرة حياة كريمة الدورات المجانية مشرع تشغيل الشباب اخبار المحافظات اخبارمحافظة القليوبية اخبار القليوبية

موضوعات متعلقة

قطع المياه عن مدينة طوخ فى القليوبية لغسيل الشبكات

استعدادا للعيد.. القليوبية تحظر ذبح الأضاحي خارج المجازر وتمنع بيع الماشية بالشوادر

القليوبية تستعد لاستقبال عيد الاضحى

افتتاح عيادة لاستقبال أطفال مرضى ضمور العضلات فى القليوبية

ترشيحاتنا

الأول من نوعه عالميًا .. الكومي يبتكر روبوت يولد المياه في المريخ|شاهد

أخبار التكنولوجيا.. هواوي تطور تقنيات شحن بسرعات جبارة.. إنستجرام تقدم فحصا أمنيا جديدا للحسابات المخترقة

حالة الطقس اليوم الأربعاء 14-7-2021 في مصر

حدث ليلا | الرياض وواشنطن تعلنان دعم مصر.. "التعليم" تكشف حقيقة تسريب الجبر والهندسة.. السعودية تعلن طبيعة انفجار الخرج.. إصابة كارول سماحة وأول ظهور لهاني شاكر بعد الوعكة الصحية

النيابة تباشر التحقيق في وفاة شاب غرقًا بترعة المريوطية

مجلس الأمن الدولي يتهم إثيوبيا بعرقلة جهود الإغاثة الإنسانية في إقليم تيجراي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يزف بشرى لـ الأهلي قبل نهائي إفريقيا

خبر سار لـ 880 ألف موظف بالدولة.. فيديو

الكاف يعلن الجوائز المالية لبطل أفريقيا

محترف «جر شكل».. كيف يتفنن خالد الغندور في استفزاز الأهلاوية

"التعليم" تنفي تسريب امتحان الجبر والهندسة الفراغية قبل توزيعه في لجان الثانوية العامة

تشعر برحيله.. دلال عبدالعزيز تسأل عن سمير غانم

صدمة للزمالك .. قرار نهائي من بيراميدز بشأن رحيل رمضان صبحي

السكة الحديد تفتح تحقيقا عاجلا مع كمسري قطار منوف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 صورة من العرض الخاص لفيلم «العارف..عودة يونس» لـ أحمد عز

آلة الهارب الفرعونية تبهر الحاضرين بالمتحف القومى للحضارة المصرية

البعثة المصرية الأولمبية تستعد للتوجه إلى طوكيو .. التنسيق مستمر بين وزير الرياضة وحطب لدعم اللاعبين في مهمتهم الدولية

ارتياب حول حادثة انتحار عارضة أزياء لبنانية من الطابق الـ12 في تشيلي.. فهل قتلت؟

فيديو

فيديو جراف.. رأي المسيح الدجال.. محفظ قرآن يدعي أنه المهدي المنتظر

فيديوجراف.. كمسري يهين راكب.. وشهامة سيدة قطار جديدة

ضربوا المشجعين وأهانوا 3 لاعبين.. ماذا حدث بعد نهائي يورو 2020؟ |فيديوجراف

فيديوجراف.. أهم تصريحات سامح شكري عن أزمة سد النهضة الإثيوبي

المزيد

ساحة رأي

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر التي نبنيها ونزهو بها !

حنان شقوير تكتب: الأيكولاليا عند الأطفال «ترديد الكلام»

د. علاء الشال يكتب عن أمهات المؤمنين: السيدة خديجة «1»

فيحاء وانغ تكتب: الكتب الصينية تجذب المصريين في معرض الكتاب

ليلى زيدان تكتب: مصر.. متحورة دلتا على الأبواب

د. غادة جابر تكتب: الثانوية وجمع حليب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ