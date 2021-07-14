رئيس جهاز تنمية المشروعات فى القليوبية لـ صدى البلد: 2 مليار جنيه لتمويل مشروعات الشباب وفرص عمل من خلال مبادرة حياة كريمة..شاهد

رئيس جهاز تنمية المشروعات فى القليوبية:

الجهاز نجح خلال السنوات الماضية فى توفير 250 ألف فرصة عمل

توفير قروض للشباب ودعم المشروعات الصغيرة

توفير فرص عمل بالمناطق المستهدفة بمبادرة حياة كريمة

يواصل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى القليوبية من تنظيم مجموعة من الدورات التدريبية المجانية لتأهيل الشباب وتعريفهم بقواعد تأسيس وإدارة المشروعات الصغيرة وآليات الاستفادة من المزايا والتيسيرات التي يقدمها قانون تنمية المشروعات الجديد لمساعدتهم على إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة.

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من جانبه قال الدكتور محمد مرسى رئيس جهاز تنمية المشروعات فى القليوبية خلال لقائه بـ"صدى البلد" إن الجهاز نجح خلال السنوات الماضية فى توفير 250 ألف فرصة عمل من خلال 170 ألف مشروع بتمويل قدره 2 مليار جنيه ، مشيرا الى انه تم توقيع بروتوكولات تعاون مع مختلف الجهات بهدف تنظيم دورات وتوفير قروض للشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.



واشار مرسى الى أنه يتم تنظيم هذه الدورات في إطار برنامج "مشروع تشغيل الشباب في مصر - إيجاد سبب للبقاء" الذي ينفذه جهاز تنمية المشروعات بالتنسيق مع عدد من الجهات المانحة الدولية ومنها منظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبتمويل من صندوق الأمم المتحدة للأمن البشري.



وأضاف أن الجهاز حريص أيضا على المشاركة فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة والذى يتم تنفيذها على مستوى 36 قرية بمركز ومدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية حيث يتولى الجهاز شؤون لجنة التنمية الاقتصادية المعنية بتهيئة البيئة الاقتصادية المواتية لتوفير فرص عمل بالمناطق المستهدفة من المبادرة وتوفير مختلف الخدمات المالية والتدريبية والفنية لمساعدة أبناء القرى على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر توفر لهم ولغيرهم فرص عمل مستقرة.



من جانبه أكد الدكتور محمود زين العابدين مدير ادارة ريادة الأعمال الى انه يتم حاليا فعاليات مبادرة " ابدأ وحسن مشروعك" بهدف تعريف الشباب بكيفية إعداد دراسة الجدوى ووضع خطة العمل وتعريفهم بمختلف المميزات والتيسيرات التي يقدمها قانون تنمية المشروعات بهدف لمساعدتهم في إقامة مشروعاتهم والمزايا التي يقدمها لمشروعات ريادة الأعمال ومنها المساعدة الفنية و تعريف المتدربين بإجراءات تأسيس المشروع من خلال وحدات خدمات الشباك الواحد الموجودة بكافة مكاتب جهاز تنمية المشروعات علي مستوى الجمهورية.



من ناحية أخرى شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية توقيع كشوف المستحقين لسكن كريم فى القرى التى تستهدفها المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز شبين القناطر.



وقال محافظ القليوبية إنه تابع على مدار الشهور الماضية حصر وتدقيق كافة المنازل المستحقة لدخول مبادرة "سكن كريم" ضمن مبادرة حياة كريمة ، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة تضم كل من (الوحدات المحلية بشبين القناطر، التضامن الاجتماعي، ومؤسسة حياة كريمة) لمراجعة وإدراج الحالات المستحقة لسكن كريم، وبلغ عدد الحصر النهائي (1683) منزل مستحق.



وأشار الهجان إلى أن عملية التقييم تمت من خلال معايير أهمها (ألا تزيد مساحة المنزل عن ١٢٠ م، أن يكون المنزل من دور واحد مبني من بلوك أو طين أو طـوب أحمـر وحالته الإنشائية والعمرانية تحتاج إلى تدخلات ،أو دورين بشرط أن يكون هـناك أسرتين على الأقل مقيمين بالمنزل إقامة دائمة ، أن يكون الترميم أو إعادة البناء حتمي للمعيشة وعدم ترميمه يهدد أمن وحياة الأسرة، أن يكون المسكن الوحيد للأسرة ، ألا تقل إقامتهم الفعلية في المنزل عند إجراء المعاينة عن عام على الأقل، لا يكون لديه حيازة أرض زراعية، ، وألا يكون لديه عقارات أخرى ، أو أي ممتلكات أخرى بخلاف المنزل المقيم به) .

واضاف انه تم التوجيه بمراجعة كافة حالات "سكن كريم" من خلال مجموعات عمل من ديوان عام المحافظة بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة ومديرية التضامن الاجتماعي، لتحديد الحالات المستحقة بالفعل، لافتا أن "سكن كريم" مثلها كمثل "تكافل وكرامة" يجب على كل رئيس قرية أن يكون على دراية كاملة للحالات المستحقة بكل دقة تحقيقاً لمبدأ الشفافية والعدالة.

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