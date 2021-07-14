كل ما تريد معرفته عن مبادرة التمويل العقاري الجديدة 2021

أعلن البنك المركزي المصري، أمس الثلاثاء، إطلاق مبادرة التمويل العقاري 2021 وذلك بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الاجل.



وتنطبق مبادرة التمويل العقاري على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حالياً 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.

وبالنسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من مبادرة التمويل العقاري فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

شروط مبادرة التمويل العقاري

وتشترط مبادرة التمويل العقاري أن يكون المستفيد مصري الجنسية، مع إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة وبحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عام بنهاية مدة التمويل، على أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي، وأن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.



وبهدف تحقيق العدالة المجتمعية، وإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين للاستفادة من مبادرات التمويل العقاري التي تطرحها الدولة، ولاستفادة أكبر عدد ممكن منها، تشترط المبادرة الجديدة عدم استفادة العميل أو الأسرة من مبادرات التمويل العقاري السابقة، مع إتاحة التمويل لوحدة واحدة فقط في إطار المبادرة الجديدة.



ويأتي ما سبق دعماً لتوجه الدولة لتوفير سكن مناسب وحياة كريمة للمواطنين البسطاء ممن يرغبون في تملك وحدات سكنية وذلك من خلال تخفيف الأعباء عليهم، وذلك استكمالاً لما تم إصداره من مبادرات للتمويل العقاري من قبل البنك المركزي خلال الأعوام السابقة.

جميع البنوك تشارك في مبادرة التمويل العقاري

وكشفت رنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي للتعليمات الرقابية، تفاصيل مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% خلال تصريحات صحفية لها، حيث قالت إن مبادرة التمويل العقاري يشارك فيها جميع البنوك العاملة في القطاع المصرفي في مصر .

وأضافت رنا بدوي: "مبادرة التمويل العقاري السابقة والتي كانت بـ 20 مليار جنيه، تم توجيه 95% منها لمحدودي الدخل، وهذا الأمر حقق مردودا إيجابيا؛ لأن المبادرة توجهت لمن يستحقها بالفعل".

صندوق الإسكان الاجتماعي يكشف تفاصيل مبادرة الـ 3%

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى، إن الصندوق سوف يصدر وحدات لمتوسطي ومحدودي الدخل عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك بمناسبة صدور مبادرة التمويل العقاري.

وأضافت مي عبد الحميد، في تصريحات تلفزيونية لها، أن الصندوق سوف يقوم بطرح وحدات سكنية تتراوح أسعارها من 165 ألف حتى 310 ألف جنيه، وأنه حددت المبادرة حد أقصى للدخل الشهري للمواطن الراغب في الحصول على وحدة سكنية مبادرة التمويل العقاري 3%، بحيث لا يزيد الحد الأقصي لـ صافي الدخل عن 4.5 ألف جنيه للأعزب و 6 ألف جنيه للأسرة وذلك للمواطن محدود الدخل.



وتابعت ، أنه عن متوسطي الدخل الراغبين في الحصول على شقة سكنية في مبادرة التمويل العقاري 3%، يشترط ألا يقل صافي الدخل الشهري عن 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و 14 ألف جنيه صافي الدخل الشهري للأسرة.

وأكملت ، أنه بالنسبة لـ أسعار الشقق في المبادرة لمتوسطي الدخل، اشترطت المبادرة أن لا يقل ثمن الشقة يتراوح بين 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون، وبالنسبة لمحدودي الدخل لا يزيد سعر الشقة كاملة التشطيب عن 350 ألف جنيه.

اشتراطات الحصول على وحدة سكنية بالتمويل العقاري

وقال الدكتور علي الإدريسي ، الخبير الاقتصادي ، إن مبادرة التمويل العقاري ، والتي أطلقها البنك المركزي ، اليوم ، تساهم في تنشيط سوق العقارات ، وقطاع التشييد والبناء ، معقبا : " مبادرة مهمة جدا لمحدودي الدخل".

وأضاف الدكتور مداخلة تلفزيونية، أن المبادرة تستهدف لـ محدودي الدخل ، توفير وحدات سكنية بحد أقصى 350 ألف جنيه ، وحد أقصى مليون جنيه لمتوسطى الدخل، وأوضح أنه من شروط المبادرة أن يكون دخل الفرد العازب 4500 جنيه ، كحد أقصى ، وللأسرة 6 آلاف جنيه ، ولمتوسطى الدخل 10 آلاف جنيه للعازب ، كحد أقصى ، و 14 ألف جنيه للأسرة.

وتابع أن سعر القسط يتماشى مع أسعار الإيجار، مشيرا إلى أن سعر الفائدة 3% فقط ، وهو سعر تنافسي ، مقارنة بأسعار السوق العقاري، وأردف أن الشروط تتطلب أن تكون الوحدة السكانية كاملة التشطيب ، وأن تكون قابلة للتسجيل في الشهر العقاري أو مسجلة بالفعل بالشهر العقاري .