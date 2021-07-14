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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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استثناء 500 طالب من كل شعبة من التوزيع الجغرافي والإقليمي و75 رغبة.. ملامح قواعد تنسيق 2021/ 2022

التنسيق
التنسيق

التعليم العالي:

يقوم الطالب باختيار رغباته برقم الجلوس والرقم القومي وفقًا للمجموع الحاصل عليه

استثناء 500 طالب من كل شعبة من التوزيع الجغرافي والإقليمي

 3 مراحل للتسجيل و75 رغبة لكل طالب

 

تستعد الجامعات المصرية لانطلاق مارثون التنسيق الذي سيبدأ عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة وظهور النتائج، بينما يتم التسجيل على ثلاث مراحل ووفق قواعد العام الماضي.

 

أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن قواعد تنسيق المجلس الأعلى للجامعات تسير هذا العام مثل العام الماضي دون تغيير كما أقر المجلس الاعلى للجامعات.

 

وأضاف "المصدر" ، أن قواعد العام الماضي تشمل ،إتاحة 75 رغبة لكل  طالب وذلك خلال التسجيل المراحل الثلاث للتنسيق بجميع الشعب، بينما يكون للاوائل من طلاب الثانوية العامة والذين يبلغ عددهم 500 طالب بكل شعبة ، استثناء من التوزيع الجغرافي والإقليمي .

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أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عدم وجود أي تغيير في قواعد التنسيق هذا العام، مشيرا إلى أن هذا العام سيتم اتباع نفس القواعد التي تم العمل بها خلال السنوات الماضية.

 

وأضاف "عبد الغفار"، أن قرار المجلس الأعلى للجامعات الذي تم صدوره فيما يخص التنسيق هو قرار حاسم وواضح، بحيث تسير الأمور كما كان في التنسيق الإلكتروني الذي كان في السنوات الماضية، بينما سيقوم الطالب باختيار رغباته برقم الجلوس والرقم القومي؛ وذلك وفقًا المجموع الحاصل عليه.

 

وكان المجلس الأعلى للجامعات عقد اجتماعه الدوري، ظهر أمس السبت، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور محمد لُطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، و أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان.

 

وأعلن المجلس الأعلى للجامعات قواعد تنسيق القبول للجامعات والمعاهد للعام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢ بذات قواعد التنسيق المعمول بها دون تغيير.

 

وناقش المجلس قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية والشهادات الفنية للالتحاق بالجامعات الحكومية في العام الجامعي ٢٠٢١-٢٠٢٢.

 

كما وافق المجلس الأعلى للجامعات ، على القواعد العامة لقبول الطلاب الحاصلين بـ تنسيق الشهادات المعادلة 2021  (العربية والأجنبية)، والمتقدمين لمكتب التنسيق، وذلك لراغبي الالتحاق بكليات الجامعات الحكومية بالعام الجامعي ٢٠٢١-٢٠٢٢، وقد تم تحديد الحد الأدني بنسبة مئوية معينة من إجمالي النهاية العظمى وذلك من المجموع الاعتباري ولكل شهادة.

 

 وقد جاءت على النحو التالي:

 

1- أوضح المجلس الأعلى للجامعات أن يكون الحد الأدنى بـ  " تنسيق الشهادات المعادلة 2021 " بنسبة ٩٥٪ على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات الطب.

 

2- أوضح المجلس الأعلى للجامعات أٔن يكون الحد الأدنى بـ "  تنسيق الشهادات المعادلة 2021 " بنسبة ٨٥٪ على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات.

 

٣-  أوضح المجلس الأعلى للجامعات أن يكون الحد الأدنى بـ " تنسيق الشهادات المعادلة 2021 " بنسبة ٩٠٪ على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام.

 

٤- أوضح المجلس الأعلى للجامعات أن يكون القبول بـ " تنسيق الشهادات المعادلة 2021 " بأسبقية المجموع الكلي أو الاعتباري لدرجات الطالب، وذلك في حدود الأعداد المقررة لكل شهادة، نظرا لأن هذه الكليات تتطلب مستوى علمي متميز.

 

٥- أوضح المجلس الأعلى للجامعات يتم تقديم كافة المستندات بـ " تنسيق الشهادات المعادلة 2021 " التي تفيد بالإقامة الشرعية النظامية الفعلية لكل طالب وولي أمره وذلك في الدولة التي حصل منها الطالب على الشهادة الثانوية المعادلة وذلك طوال مدة الدراسة والتي تم منح الشهادة الثانوية المعادلة على أساسها كما يحدد تاريخ بدء الدراسة والانتهاء منها ومن الامتحانات بكتاب موثق من كل من المستشار الثقافي المصري من الدولة المانحة للشهادة أو المستشار الثقافي للدولة المانحة للشهادة في جمهورية مصر العربية. 

 

كما يتم تقديم إقامة فعلية يتم توثيقها من المستشار الثقافي المصري أو من السفارة المصرية في الدولة المانحة وجواز سفر موضحًا به التواريخ وجهة الدخول والخروج وشهادة تحركات موضحًا بها تواريخ وجهة الدخول والخروج وذلك لتنفيذ الحكم القضائي الذي يصدر من مجلس الدولة في هذا الشأن.

الجامعات المصرية امتحانات الثانوية العامة التعليم العالي البحث العلمي التنسيق

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