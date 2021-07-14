لـ طلاب الثانوية العامة.. تعرف على أقسام كلية الاداب جامعة القاهرة وشروط الالتحاق بها

كلية الاداب تمثل إحدى أهم الكليات المتاحة أمام طلاب الثانوية العامة خلال مرحلة التنسيق، وذلك لأنها تقبل طلاب الشعبتين (العلمى _ الأدبى).



وفى هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد اقسام كلية الاداب جامعة القاهرة .

اللغة الإنجليزية

يقبل القسم ١٠٠ طالب فقط حاصلين على أعلى مجموع (المجموع الكلى ومجموع درجات اللغتين الإنجليزية والعربية)، كما يجب أن يكون الطالب حاصلا على (٥٠/٤٨) فى مادة اللغة الإنجليزية و(٦٨ درجة) فى مادة اللغة العربية.

اللغة اليابانية وآدابها:

يقبل القسم 25 طالبا من الحاصلين على مجموع كلى 90% و90% من مجموع اللغات (العربية - الإنجليزية).



اللغة التركية:

يقبل 150 طالبا من الحاصلين على أعلى الدرجات فى المجموع الكلى.

اللغة العبرية:

يقبل 300 طالب على أن يكون حاصل على (56 درجة فى اللغة العربية + 30 درجة فى اللغة الإنجليزية).

اللغة الفارسية:

يقبل 300 طالب على أن يكون حاصلا على (54 درجة فى اللغة العربية + 28 درجة فى اللغة الإنجليزية).

اللغة الفرنسية:

يشترط أن يكون الطالب حاصلا على 153 درجة فى مجموع اللغات الثلاثة.

اللغة الصينية:

يقبل 60 طالبا من الحاصلين على أعلى مجموع اعتبارى (المجموع الكلى + مجموع اللغات الثلاث).

اللغة الإيطالية:

يشترط حصول الطالب على أعلى مجموع اعتبارى (المجموع الكلى + مجموع اللغات الثلاث).

اللغة الألمانية:

لا يزيد القسم بكلية الاداب جامعة القاهرة على 30 طالبا، ويقبل القسم الحاصلين على الثانوية العامة من المدارس الألمانية المعتمدة.

اللغة العربية:

يقبل القسم 150 طالبا، بشرط أن يكون حاصلا على أعلى مجموع اعتبارى.

اللغة الإسبانية:

لا يقبل أى تحويلات من كليات أخرى.

اللغة الروسية:

يقبل 30 طالبا من الحاصلين على أعلى مجموع اعتبارى.

التاريخ:

يقبل 250 طالبا على أعلى مجموع كلى.

الجغرافيا:

يقبل القسم 200 طالبا من أعلى المتقدمين فى المجموع الكلى، ومنهم 25% وافدين ومحولين.