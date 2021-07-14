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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شبيه بوحة الصباح يظهر في افتتاح محل جزارة.. فيديو

صدى البلد

تداول رواد  مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو كوميدي لشاب يقلد شخصية «بوحة الصباح» التي أداها الفنان محمد سعد في فيلم «بوحة».

وظهر الشاب بنفس ملابس بوحة الصباح، وأمسك سكين الذبح وغنى أغنية «حبيبي.. حياتي» وذلك في افتتاح أحد محلات الجزارة، وسط تفاعل كبير من الحضور.

وانهالت التعليقات الساخرة و جاءت كالاتي :


الماركتيج كما يجب أن يكون ، بوحة بوحة يعني ، صبح صبح يا عم الحج ، طب والله اسلوب دعاية يجنن .

 

جدير بالذكر أن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أعلن عن تفاصيل  إجازة عيد الأضحى بالقطاع الخاص 2021

إجازة عيد الأضحى بالقطاع الخاص 2021
و تقرر منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر من الأثنين 19 يوليو حتي الخميس 22 يوليو الجاري ، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وثورة 23 يوليو.

إجازة ثورة 23 يوليو بالقطاع الخاص 2021
وقال وزير القوى العاملة : إن الوقوف بعرفات وأول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وعيد ثورة 23 يوليو إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.

وأوضح وزير القوى العاملة أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا الأيام، مثليْ هذا الأجر.

إجازة عيد الأضحى ثورة 23 يوليو بالحكومة و قطاع الأعمال
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٢٥ لسنة ٢٠٢١ أن تكون الفترة من يوم الاثنين الموافق 19 يوليو الجاري حتى يوم السبت الموافق 24 يوليو الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعيد ثورة 23 يوليو.

 

بوحة الصباح محمد سعد أجازة عيد الأضحى بوحة شبيه بوحة الصباح افتتاح محل جزارة

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