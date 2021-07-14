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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات تموينية مكثفة.. ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك في الدقهلية

حملات تمونية بالدقهلية
حملات تمونية بالدقهلية

شنت مديرية التموين بالدقهلية برئاسة السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية وبالتنسيق مع العميد عبدالحميد الصيرفى مدير مباحث تموين الدقهلية حملات تموينية مكثفة في إطار الاستعداد لعيد الأضحى المبارك.

 

واوصى  وكيل الوزارة بضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بكل صرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار.

 

استمرت الحملات بإشراف يحيى محمد السيد مدير إدارة تموين اجا وضمت الحملات وائل الطنطاوي ومصطفى عوض ومحمد حسين وإسلام صبرى مفتشى الإدارة ودكتور احمد السعيد العبد رئيس التفتيش على اللحوم والمجازر باجا، وذلك بالاشتراك مع القوة السرية لوحدة مباحث تموين ميت غمر.

 

وأسفرت الحملات عن ضبط م.ج.م صاحب ثلاجة لحوم بقرية ميت فضالة وضبط أ.م.ا صاحب محل جزارة بقرية ميت مسعود وضبط م.م.م صاحب محل جزارة بقرية اخطاب وضبط م.ع.م صاحب محل جزارة بقرية اخطاب وضبط أ.ع.م صاحب محل جزارة بذات القرية وذلك لقيامهم بالذبح خارج السلخانة وتم التحفظ على إجمالى ٧٨ كيلو لحوم صالحة للاستهلاك الآدمي لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

 

كما تم ضبط ر.ع.م صاحب محل بقالة بقرية ميت أبو الحسين لبيعه سجائر بازيد من السعر الرسمى، وضبط ١٠ محلات متنوعة الأنشطة لعدم الإعلان عن الأسعار للمواطنين وذلك بقرى ميت ابوالحسين واخطاب والانشاصية وتم تحرير المحاضر اللازمة وجارى عرضها على النيابة العامة.

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