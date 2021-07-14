التعليم تتيح حصص مراجعة نهائية لطلاب الثانوية العامة على منصتها الإلكترونية

عبر هذا الرابط ..

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة فرصة التواصل بين الطلاب والمعلمين المتميزين من خلال البث المباشر لحصص المراجعة النهائية لطلاب الصف الثالث الثانوي “الثانوية العامة” العام وذلك على المنصة الإلكترونية للوزارة عبر الرابط: https://stream.moe.gov.eg/

كما أوضحت الوزارة أنه يمكن مشاهدة الحصص مسجلة على قناة اليوتيوب

https://youtube.com/c/MoEEgyptEduStream

مضيفة أنه متوفر على القناة شرح لتدريب الطلاب على الإجابات النموذجية للاختبارات.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على خدمة أبنائها الطلاب من خلال الإدارة العامة للتعليم الإلكترونى بقطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع قطاع التعليم العام والمديريات التعليمية.

وعلى جانب آخر .. دعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع طلاب الثانوية العامة 2021 “ الصف الثالث الثانوي ” ، لمتابعة منصة حصص مصر اليوم ١٤ يوليو 2021.

وتولى تقديم هذا البث المباشر ، وليد فكري أحد أبرز المعلمين المتخصصين في مادة الجغرافيا بوزارة التربية والتعليم.

واتيح لطلاب الثانوية العامة المتابعين لـ البث المباشر ، كتابة الأسئلة في التعليقات للإجابة عليها أثناء البث.

جدير بالذكر أن منصة حصص مصر، هي خدمة مميزة تقدمها وزارة التربية والتعليم للطلاب، ويمكن لمن يهمه الأمر متابعتها الآن من خلال الرابط التالي: www.hesas.eg

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الإحصائيات الرسمية كشفت عن الإقبال الكبير لطلاب المدارس على الدخول على منصات التعليم الإلكترونية.

وقال الدكتور طارق شوقي: "الأرقام اللي تفرح"، وأضاف أنه من أبرز الإحصائيات المفرحة ما يلي:

وصل عدد مشاهدات قناة مدرستنا 1 على يوتيوب من أكتوبر لـ مايو، إلى 14.5 مليون مشاهدة.

وصل عدد مشاهدات قناة مدرستنا 2 على يوتيوب، إلى 5 ملايين مشاهدة في 3 أسابيع فقط.

وصل عدد المشاهدات منصة ذاكر على بنك المعرفة المصري، لـ 462 مليونا.

وقال وزير التعليم: “هذه الأرقام تؤكد أن الطلاب أصبحوا يتعلمون بشكل جديد ويتفاعلون مع المنصات الإلكترونية بسهولة”.

واستكمل الدكتور طارق شوقي تصريحاته قائلا: “مفيش طالب كتب لنا شكوى من منصات الوزارة وكل الطلبة الذين ذاكروا بهذه الطريقة سيكون مستواهم أفضل”.

وزير التعليم: الدولة استثمرت خلال السنوات الماضية في تطوير العملية التعليمية

وأكد وزير التعليم أن الدولة استثمرت خلال السنوات الماضية في تطوير العملية التعليمية قبل انتشار جائحة كورونا، وهو ما ساعدنا على مواصلة العملية التعليمية خلال فترة انتشار الجائحة.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تحقيق مصلحة أبنائنا الطلاب بجميع مراحل التعليم قبل الجامعي، في جميع الصفوف الدراسية، ولكي يتمكنوا من مواصلة عملية التعلم في هذه الفترة الحرجة فقد قامت الوزارة بإتاحة استخدام مصادر متنوعة للتعلم الذاتي، والتي منها "قناة مدرستنا (1)، وقناة مدرستنا (2)، وبنك المعرفة المصري، ومنصة ذاكر، ومنصة إدارة التعلم للمرحلة الثانوية، ومنصة البث المباشر، ومنصة حصص مصر، وغيرها من الوسائل الرقمية".

وقال وزير التربية والتعليم إن الوزارة أصبحت حاليًا تمتلك من الإمكانيات والقدرات التي تؤهلها إلى تصدير التجربة المصرية إلى العديد من الدول، حيث إن الوزارة استطاعت خلال العامين الماضيين إجراء 50 مليون امتحان إلكتروني.



وأضاف: "علينا أن نتكاتف جميعا من أجل إحداث ثورة لخدمة الطلاب، لإيقاف نزيف العقول ومن أجل مساعدة جيل كامل لم يحصل “للأسف” على التوجيه المناسب لسنوات”.

واختتم وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا: “نحن نجتهد من أجل إنقاذ هذا الجيل ووضعه على الطريق الصحيح ومن أجل أن نساعدهم على مستقبل أفضل لهم ولمصرنا الحبيبة”.