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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة العالمية: لم نرصد متحور لامبدا في الدول العربية.. وانخفاض إصابات كورونا في مصر

كورونا
كورونا

قال الدكتور أمجد الخولي استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، إن  مصر تشهد انخفاضا مستمرا في  إصابات فيروس كورونا نتيجة الإجراءات الاحترازية التي تم اتباعها للحد من انتشار الفيروس بالتوازي مع استخدام اللقاحات بشكل موسع.

 

وأضاف  أمجد الخولي  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد في برنامج " رأي عام" المذاع على قناة " تن"، :"  نأمل أن يستمر انخفاض حالات كورونا ولكن من الضروري الاستمرار في اتباع الإجراءات الإحترازية للحد من فيروس كورونا في ظل تحورات الفيروس التي يشهدها العالم ".

 

وتابع أمجد الخولي :"  حتى الأن متحور لامبدا متواجد في دول أمريكا اللاتينية ولم يتم الإبلاغ عن تواجد هذا المتحور في الدول العربية ولكن متحور دلتا متواجد في عدد من الدول العربية ".

 

وأكمل امجد الخولي :"  متحور لامبدا مازال تحت البحث والدراسة والمؤشرات تشير إلى أنه سريع الانتشار ".

 

تحذير من الصحة العالمية 

وأطلقت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، تحذيرات من تسبب زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"في العديد من دول الشرق الأوسط في عواقب كارثية.

وقال بيان صادر عن مكتب الصحة العالمية المسؤول عن منطقة شرق المتوسط، وفق ما نقلته رويترز، إنه بعد انخفاض الإصابات والوفيات لثمانية أسابيع، هناك زيادة ملموسة في حالات الإصابة في ليبيا وإيران والعراق وتونس، إضافة إلى زيادات حادة متوقعة في لبنان والمغرب.

وقال المكتب الإقليمي للمنظمة: "منظمة الصحة العالمية قلقة من احتمال استمرار الارتفاع الحالي في الإصابات بكورونا في الأسابيع المقبلة، بما له من عواقب كارثية".

وأضافت المنظمة أن اللوم يوجه إلى عدم الالتزام بالإجراءات الخاصة بالصحة العامة والتباعد الاجتماعي و"زيادة تراخي المجتمعات" إضافة إلى انخفاض معدلات التطعيم وتفشي سلالات جديدة للفيروس خاصة نسخة "دلتا".

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن الأوضاع في تونس مقلقة باعتبارها الدولة التي لديها أعلى معدل وفيات بسبب فيروس كورونا نسبة إلى عدد السكان في المنطقة وإفريقيا.

الصحة العالمية لامبدا فيروس كورونا مصر إصابات اخبار التوك شو

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