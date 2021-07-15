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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

بعد حصوله على جائزة من مهرجان كان.. أبرز المعلومات عن فيلم ريش والمخرج عمر الزهيري

صدى البلد

حصل الفيلم المصري ريش للمخرج عمر الزهيري، على الجائزة الكبرى من مسابقة أسبوع النقاد في مهرجان كان.

ونرصد فى السطور التالية أبرز المعلومات عن فيلم ريش والمخرج عمر الزهيري.

فيلم ريش 

-ريش هو أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرج عمر الزهيري و اشترك فى تأليفه مع السيناريست أحمد عامر.

- ويقدم قصة أم تعيش فى كنف زوجها وأبنائها، حياة لا تتغير وأيام تتكرر بين جدران المنزل الذى لا تغادره ولا تعرف ما يدور خارجه وذات يوم يحدث التغير المفاجئ ويتحول زوجها إلى دجاجة، فأثناء الاحتفال بيوم ميلاد الابن الأصغر، يخطئ الساحر ويفقد السيطرة ويفشل فى إعادة الزوج.

- الزوج الذى كان يدير كل تفاصيل حياة هذه الأسرة، هذا التحول العنيف يجبر هذه الزوجة الخاملة على تحمل المسؤولية بحثاً عن حلول للأزمة واستعادة الزوج، وتحاول النجاة بما تبقى من أسرتها الصغيرة.

-خلال هذه الأيام الصعبة تمر الزوجة بتغيرٍ قاسٍ وعبثى.

المخرج عمر الزهيرى 

 

المخرج عمر الزهيري درس السينما في معهد السينما بالقاهرة، وعمل كمساعد مخرج مع أهم المخرجين المصريين مثل يوسف شاهين ويسري نصر الله، وأخرج فيلمه القصير الأول زفير (2011) وحصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان دبي السينمائي الدولي، وفي 2014 قدم عمر فيلمه القصير الثاني ما بعد وضع حجر الأساس لمشروع الحمام بالكيلو 375.

عرض فيلم ريش فى مهرجان الجونة 

 

اعلنت الصفحة الرسمية لمهرجان الجونة على الفيس بوك عن عرض الفيلم المصري، " ريش"، للمخرج عمر الزهيري في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، وذلك بعد فوز الفيلم بالجائزة الكبرى للدورة ال60 لأسبوع النقاد الدولي بمهرجان كان، وقدرها 15 ألف يورو.

مهرجان كان السينمائى فى دورته الـ 74، شهد عرض الفيلم العالمى الأول، ضمن مسابقة أسبوع النقاد الدولى بالمهرجان.

 

 

الجائزة الكبرى المخرج عمر الزهيري الفيلم المصري ريش مهرجان الجونة مهرجان كان

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بعد حصوله على جائزة من مهرجان كان.. أبرز المعلومات عن فيلم ريش والمخرج عمر الزهيري

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