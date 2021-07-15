عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الكشف عن سعر هاتف شاومي Redmi Note 10T 5G قبل إطلاقه رسميا

هاتف Redmi Note 10T
هاتف Redmi Note 10T 5G

تمضي العلامة التجارية الفرعية ريدمي Redmi التابعة لشركة شاومي Xiaomi، قدما في إطلاق هاتفها الجديد Redmi Note 10T 5G، والذي من المقرر أن ينطلق إلى الأسواق الهندية خلال الشهر الجاري في 20 يوليو.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشفت مجموعة من التسريبات بعض مواصفات هاتف شاومي القادم Redmi Note 10T 5G، والذي سيحتوي على مساحة 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائى رام، ومساحة 128 جيجابايت للتخزين المدمج.

 

يحاكي Galaxy Z Flip.. شاومي تطور هاتف قابل للطي بـ تصميم صدفي

سعر ومواصفات أرخص هواتف الألعاب من شاومي Redmi K40

 

وسيأتي هاتف شاومي Redmi Note 10T، ضمن هواتف 5G للشركة الصينية، فهو يعد نسخة معدلة من إصدار الشركة السابق Redmi Note 10 5G، ويجلب المواصفات ذاتها.

Redmi Note 10T 5G price in India leaks
هاتف شاومي Redmi Note 10T

وسيأتي هاتف شاومي Redmi Note 10T، بشاشة بقياس 6.5 بوصة، وبدقة عرض FHD+، وبمعدل تحديث 90 هرتزا في الثانية، بالإضافة إلى قارئ بصمات الأصابع مثبت على الإطار الجانبي للجهاز.  

وسيحتوى هاتف شاومي Redmi Note 10T 5G، على كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها ستأتي بدقة 48 ميجابكسل، وعدسة للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وآخرى لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، و للتصوير السيلفي سيحتوى الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

ومن المتوقع أن يعمل هاتف شاومي Redmi Note 10T 5G، بواسطة بمعالج من نوع Dimensity 700 من إنتاج شركة ميديا تيك، وكما يعمل بواجهة المستخدم MIUI 12، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.


وسيحزم هاتف Redmi Note 10T 5G، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير فى الساعة، والتي ستدعم تقنية الشحن السريع بقوة 18 وات، و سيحتوى الهاتف على مقبس سماعة الرأس بقياس 3.5 مليمتر، إلى جانب منفذ شحن من نوع Type-C، ويدعم الهاتف تقنية IR لتحويل الهاتف إلى ريموت كنترول يدعم جميع أجهزة التحكم عن بعد.

سعر إصدار 5G لهاتف شاومي Redmi Note 10
 

ويتوفر شاومي إصدار هاتف Redmi Note 10 5G، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 48 ميجا بكسل، متصلة بمستشعر فائق السرعة بدقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 2 ميجا بكسل لتصوير العمق، مقابل سعر حوالي 330 دولار (أي ما يعادل 5 آلاف و100 جنيه مصري).

Xiaomi Redmi Note 10 5G
هاتف شاومي Redmi Note 10 5G
شاومي Redmi Note 10T هاتف شاومي هواتف 5G Redmi Note 10 5G Xiaomi

موضوعات متعلقة

بمواصفات مميزة.. شاومي تعتزم إطلاق مجموعة هواتف Xiaomi CC 11 قريبا

بسعر مناسب| شاومي تعتزم إطلاق هاتف Redmi Note 10T 5G.. مواصفات

مفاجأة في تصميم لوحة مفاتيح جهاز شاومي Mi Pad 5.. صور

شاومي تكشف عن قائمة هواتفها الحاصلة على "أندرويد 12"

ترشيحاتنا

شعبة الدخان: جشع التجار أهدر 4 مليارات جنيه من خزينة الدولة

كارتيرون يصل القاهرة لقيادة تدريب الزمالك

الكشف عن سعر هاتف شاومي Redmi Note 10T 5G قبل إطلاقه رسميا

فريق طلابي بهندسة المنصورة يدشن أول روبوت للخدمات الطبية

تباين مؤشرات البورصة خلال ختام تعاملات نهاية الاسبوع

المشدد 16 سنة لـ طبيب الأسنان المتهم بالتحرش وهتك عرض الرجال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حلا شيحة تهاجم تامر حسنى بعد طرحه كليب بحبك

حلا شيحة تعلن توبتها وتؤكد.. زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة

الكاف يقصر الحضور فى نهائى إفريقيا على هذه الفئات ويحذر الأهلى وكايزر تشيفز

طالبة تنشر صور امتحان جغرافيا الثانوية العامة وتفاجأ بحساب وزير التعليم في التعليقات

فيديوجراف.. زواج مي حلمي.. ورد فعل غريب من محمد رشاد

شيلت مشاهد تانية ومحدش أجبرك.. تامر حسني يرد علي اتهامات حلا شيحة بشأن كليب أغنيته الأخيرة

تغيير شكل الريف.. الديهي: احتفالية حياة كريمة بحضور الرئيس السيسي غدا

رسالة قاسية.. مخرج لـ حلا شيحة: "لما تطلقي متقوليش عايزة أمثل تاني"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تخزين اللحوم المجمدة لعيد الأضحى

الرفاعي: نسابق الزمن لإنجاز تطوير كورنيش النيل وافتتاح ممشى أهل مصر|خاص

الأهرامات والمتحف القومي للحضارة يستضيف وفد الشباب المصري اليوناني

تنظيف الخشب من الأوساخ.. وصفات مختلفة

فيديو

فيديو جراف.. قمر بعد الحمل : ماعنديش مشكلة أكون سنجل مازر

فيديو جراف .. آخر تطورات وائل الإبراشي الصحية

فيديوجراف.. أقسم بالله ولاده .. الحكم في قضية هالة صدقي وزوجها

وداعا للمعاكسات في الشوارع وأماكن العمل.. عقوبات جديدة رادعة لجريمة التحرش "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

طلعت القاضي يكتب: رسائل البراءة من قلب العنصرية 

عبد المعطى أحمد يكتب: «خنسو» المنسى!

سهلة المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «4»

رمضان البيه يكتب: وليال عشر

أحمد فهيم يكتب: فارس 

أحمد شيخو يكتب: الشعوب والمنطقة بحاجة لدبلوماسية مجتمعية.. «الثقافية» نموذجًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ