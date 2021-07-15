الكشف عن سعر هاتف شاومي Redmi Note 10T 5G قبل إطلاقه رسميا

تمضي العلامة التجارية الفرعية ريدمي Redmi التابعة لشركة شاومي Xiaomi، قدما في إطلاق هاتفها الجديد Redmi Note 10T 5G، والذي من المقرر أن ينطلق إلى الأسواق الهندية خلال الشهر الجاري في 20 يوليو.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشفت مجموعة من التسريبات بعض مواصفات هاتف شاومي القادم Redmi Note 10T 5G، والذي سيحتوي على مساحة 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائى رام، ومساحة 128 جيجابايت للتخزين المدمج.

وسيأتي هاتف شاومي Redmi Note 10T، ضمن هواتف 5G للشركة الصينية، فهو يعد نسخة معدلة من إصدار الشركة السابق Redmi Note 10 5G، ويجلب المواصفات ذاتها.

هاتف شاومي Redmi Note 10T

وسيأتي هاتف شاومي Redmi Note 10T، بشاشة بقياس 6.5 بوصة، وبدقة عرض FHD+، وبمعدل تحديث 90 هرتزا في الثانية، بالإضافة إلى قارئ بصمات الأصابع مثبت على الإطار الجانبي للجهاز.

وسيحتوى هاتف شاومي Redmi Note 10T 5G، على كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها ستأتي بدقة 48 ميجابكسل، وعدسة للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وآخرى لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، و للتصوير السيلفي سيحتوى الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

ومن المتوقع أن يعمل هاتف شاومي Redmi Note 10T 5G، بواسطة بمعالج من نوع Dimensity 700 من إنتاج شركة ميديا تيك، وكما يعمل بواجهة المستخدم MIUI 12، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.



وسيحزم هاتف Redmi Note 10T 5G، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير فى الساعة، والتي ستدعم تقنية الشحن السريع بقوة 18 وات، و سيحتوى الهاتف على مقبس سماعة الرأس بقياس 3.5 مليمتر، إلى جانب منفذ شحن من نوع Type-C، ويدعم الهاتف تقنية IR لتحويل الهاتف إلى ريموت كنترول يدعم جميع أجهزة التحكم عن بعد.

سعر إصدار 5G لهاتف شاومي Redmi Note 10



ويتوفر شاومي إصدار هاتف Redmi Note 10 5G، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 48 ميجا بكسل، متصلة بمستشعر فائق السرعة بدقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 2 ميجا بكسل لتصوير العمق، مقابل سعر حوالي 330 دولار (أي ما يعادل 5 آلاف و100 جنيه مصري).