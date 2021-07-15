أخرهم روبى وأبرزهم عمرو دياب وماجد الرومى.. أغرب شروط حفلات النجوم

حالة من الجدل الواسع أثارها حفل الفنانة روبي المقرر أن يقام في الساحل الشمالي غدا الجمعة خاصة بعد إعلان منظموا الحفل عن الشروط الخاصة بدخول الحفل وهو الامر الذى تسبب في هجوم شرس على روبي وذلك بسبب منع المحجبات من الدخول وهو الامر الذى ردت عليه روبي عبر حسابها.

نرصد في التقرير التالي أبرز واغرب الشروط الخاصة بحفلات النجوم.

روبى

أعلنت الفنانة روبي عن موعد حفلها المقبل في افتتاح أحد نوادي الساحل الشمالي أمام مدينة العلمين، الذي يقام يوم 16 يوليو الجاري أي بعد يومين.

ونشرت روبي عبر حسابها بتطبيق انستجرام، شروط حضور حفلها المُرتقب بالساحل الشمالي التي أحدثت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وردت روبي على هجوم رواد السوشيال ميديا من خلال حسابها بموقع انستجرام .

وكتبت روبي :" اولا مساء الخير في سوء فهم للموضوع ،الشخص الى كتب الرولز مش مقصود منها ان الدخول مسموح للتربونات فقط المقصود منها أن دخول المحجبات مش ممنوع هو كتب توربون على انه معنى الحجاب باللغة الإنجليزية زي ما كتب هوت شورت بالضبط و تقدروا تتأكدوا بالتليفون ان الحجاب مش ممنوع و انه لا يمكن منع او محجبه من الدخول و لو حصل حاجه زي دى انا مش ممكن اوافق او اغني.. و شكرا".

شروط حضور حفل روبي في الساحل الشمالي:

لا يسمح بحضور أفراد أقل من 25 عامًا.

مسموح دخول الثنائيات أو Couples فقط.

تخضع جميع الحجوزات لاختيار الباب "تقييم".

لا تسامح مع أي تصرف عنف.

ممنوع لبس الهوت شورت أو الشورت.

ارتداء ملابس باللون الأبيض

مسموح بالتربون للفتيات.

يفتح باب الحفل الساعة 10 مساء.

عمرو دياب

ووجهت الشركة المنظمة لأحد حفلات عمرو دياب صدمه للجمهور بوضع شروط وصفها جمهور الهضبة بالغريبة والصادمة وأبرزها منع دخول المحجبات وأيضاً منع دخول من هم أقل من 21 عاماً، هذا بالإضافة إلى اقتصار الحفل على المرتبطين أو المتزوجين حيث سيتم منع دخول أي شاب أو فتاة بمفردهم.

هذه الشروط دفعت الكثير لانتقاد عمرو، لكن مديرة أعماله وقته هدى الناظر أكدت أن إدارة الفندق الذي سيقام به الحفل هي المسئولة عن تلك الشروط وأن عمرو يرفض تصنيف جمهوره ويحاول إقناع إدارة الفندق بالتنازل عن تلك الشروط.

سعد لمجرد

بينما المطرب سعد لمجرد فقد شهد الحفل الأول له في مصر والذي أقيم منذ سنوات فرض شرط غير متوقع على جمهوره وهو التسوق بالمكان الذي أقيم به الحفل وشراء أشياء تتجاوز قيمتها الـ 300 جنيه مقابل الحضور وعبر الكثير وقتها عن استيائه من هذا الشرط، ولكن الشركة المنظمة تمسكت به.

هيفاء وهبي

أما في إحدى حفلات المطربة هيفاء وهبي فرضت على الرجال ارتداء رابطة عنق سوداء وبالفعل التزم الجميع وقتها بهذا الشرط رغبة في الالتقاء بهيفاء وحضور حفلها.

ماجدة الرومي

ويعد حفل المطربة اللبنانية ماجدة الرومي حدثا يلفت الأنظار اليه ولكن في احدى الحفلات التي أقيمت بالقاهرة و تحديدا على مسرح الصوت والضوء حيث فرض منظمو الحفل شروط غريبة، الشرط الأول الحضور بالملابس الرسمية الكلاسيكية، حيث تم منع دخول الحفل من ارتدى ملابس كاجوال، الشرط الثاني هو عدم دخول الكاميرات وعدم السماح لأي شخص بالتصوير، أما الشرط الثالث فكان عدم اصطحاب الأطفال ورغم هذه الشروط إلا أن هذا الحفل شهد حضوراً كبيراً، وتم نفاذ التذاكر بعد يوم واحد من طرحها بسبب النجومية الضخمة التي تتمتع بها ماجدة في مصر.