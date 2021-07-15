عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نجاح أول قسطرة لتفتيت تكلس شديد بالشرايين التاجية بمستشفى بدر الجامعي

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 نجح فريق طبي من كلية الطب جامعة حلوان، فى إجراء أول قسطرة لتفتيت تكلس شديد بالشرايين التاجية باستخدام احدث بالون تفتيت الكالسيوم (شوك واف بالون) وتركيب دعامات تشابكية بجذع القلب.


وأشاد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة بكفاءة أطباء كلية الطب جامعة حلوان، الذين  يحرصون على مواصلة العمل والجهد في تقديم كافة الخدمات الطبية في مختلف التخصصات، مؤكداً أن مستشفيات الجامعة بها خبرات علمية وإدارية وفنية تعمل بجد من أجل رفع كفاءة وجودة الخدمات الطبية المقدمة لأبناء مصر، موضحا أن الجامعة لا تدخر جهدا فى رفع كفاءة البنية التحتية للمستشفى وزيادة القدرة الاستيعابية بها مضيفأ أنه جارى الإنتهاء من تجهيز الأقسام الطبية المتبقية للإستعداد لتشغيلها فى المرحلة الثانية.

 

أكد  الدكتور ممدوح مهدى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف العام على المستشفيات الجامعية والتعليمية أن هذا النجاح يعد بداية قوية لعمليات القسطرة بقسم القلب بطب حلوان خاصة بعد الإعلان عن بدء تشغيل وحدة القسطرة القلبية والأوعية الدموية بمستشفى بدر الجامعى، والتى تم تزوديها بأحدث وحدة للقسطرة القلبية والأوعية الدموية من انتاج شركة فيليبس، و جاهزية المستشفى بأحدث أجهزة لجراحات القلب المفتوح والصدر بفريق طبى متخصص من استشاريين قسم جراحة القلب الصدر بالتعاون مع قسم القلب  على مدار اليوم.

 

أوضح الدكتور وليد السروجى عميد كلية الطب أن المريضة بصحة جيدة ودرجة وعي كاملة وتلقت الرعاية الطبية اللازمة بالمستشفى وخرجت فى خلال ٢٤ ساعة فى اتم صحة،  بعد إجراء ونجاح القسطرة التشخيصية و العلاجية  بإستخدام الموجات التصادمية و السونار داخل الشرايين، مؤكدا ان المستشفى مجهزة بأحدث التقنيات لإجراء مثل هذا النوع من العمليات الصعبة .
ومن جانبه قدم عميد كلية الطب الشكر للفريق الذى قام بإجراء و نجاح تلك العملية والتى تمت تحت أشراف الأستاذ الدكتور وائل عمر المدير التنفيذى للمستشفيات، الدكتور إيهاب لطفى مدير المستشفى،  والدكتور كريم منتصر نائب المدير، والدكتور محمد بدر مدير الشئون الطبية، والدكتور أحمد جعفر رئيس قسم القلب و الدكتور ياسر صادق مدير وحدة القسطرة، والأطباء بقسم القلب والقسطرة القلبية التداخلية .

 

المستشفيات الجامعية جامعة حلوان رئيس جامعة حلوان المستشفيات الخدمات الطبية مستشفى بدر الجامعى

ترشيحاتنا

اتاحة المناهج المصرية على تطبيق اتكلم عربي لتلبية مطالب الأسر المصرية بالخارج

شعبة الدخان: جشع التجار أهدر 4 مليارات جنيه من خزينة الدولة

كارتيرون يصل القاهرة لقيادة تدريب الزمالك

الكشف عن سعر هاتف شاومي Redmi Note 10T 5G قبل إطلاقه رسميا

فريق طلابي بهندسة المنصورة يدشن أول روبوت للخدمات الطبية

تباين مؤشرات البورصة خلال ختام تعاملات نهاية الاسبوع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حلا شيحة تهاجم تامر حسنى بعد طرحه كليب بحبك

حلا شيحة تعلن توبتها وتؤكد.. زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة

الكاف يقصر الحضور فى نهائى إفريقيا على هذه الفئات ويحذر الأهلى وكايزر تشيفز

طالبة تنشر صور امتحان جغرافيا الثانوية العامة وتفاجأ بحساب وزير التعليم في التعليقات

فيديوجراف.. زواج مي حلمي.. ورد فعل غريب من محمد رشاد

شيلت مشاهد تانية ومحدش أجبرك.. تامر حسني يرد علي اتهامات حلا شيحة بشأن كليب أغنيته الأخيرة

تغيير شكل الريف.. الديهي: احتفالية حياة كريمة بحضور الرئيس السيسي غدا

رسالة قاسية.. مخرج لـ حلا شيحة: "لما تطلقي متقوليش عايزة أمثل تاني"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تخزين اللحوم المجمدة لعيد الأضحى

الرفاعي: نسابق الزمن لإنجاز تطوير كورنيش النيل وافتتاح ممشى أهل مصر|خاص

الأهرامات والمتحف القومي للحضارة يستضيف وفد الشباب المصري اليوناني

تنظيف الخشب من الأوساخ.. وصفات مختلفة

فيديو

فيديو جراف.. قمر بعد الحمل : ماعنديش مشكلة أكون سنجل مازر

فيديو جراف .. آخر تطورات وائل الإبراشي الصحية

فيديوجراف.. أقسم بالله ولاده .. الحكم في قضية هالة صدقي وزوجها

وداعا للمعاكسات في الشوارع وأماكن العمل.. عقوبات جديدة رادعة لجريمة التحرش "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

طلعت القاضي يكتب: رسائل البراءة من قلب العنصرية 

عبد المعطى أحمد يكتب: «خنسو» المنسى!

سهلة المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «4»

رمضان البيه يكتب: وليال عشر

أحمد فهيم يكتب: فارس 

أحمد شيخو يكتب: الشعوب والمنطقة بحاجة لدبلوماسية مجتمعية.. «الثقافية» نموذجًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ