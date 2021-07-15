نجاح أول قسطرة لتفتيت تكلس شديد بالشرايين التاجية بمستشفى بدر الجامعي

نجح فريق طبي من كلية الطب جامعة حلوان، فى إجراء أول قسطرة لتفتيت تكلس شديد بالشرايين التاجية باستخدام احدث بالون تفتيت الكالسيوم (شوك واف بالون) وتركيب دعامات تشابكية بجذع القلب.



وأشاد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة بكفاءة أطباء كلية الطب جامعة حلوان، الذين يحرصون على مواصلة العمل والجهد في تقديم كافة الخدمات الطبية في مختلف التخصصات، مؤكداً أن مستشفيات الجامعة بها خبرات علمية وإدارية وفنية تعمل بجد من أجل رفع كفاءة وجودة الخدمات الطبية المقدمة لأبناء مصر، موضحا أن الجامعة لا تدخر جهدا فى رفع كفاءة البنية التحتية للمستشفى وزيادة القدرة الاستيعابية بها مضيفأ أنه جارى الإنتهاء من تجهيز الأقسام الطبية المتبقية للإستعداد لتشغيلها فى المرحلة الثانية.

أكد الدكتور ممدوح مهدى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف العام على المستشفيات الجامعية والتعليمية أن هذا النجاح يعد بداية قوية لعمليات القسطرة بقسم القلب بطب حلوان خاصة بعد الإعلان عن بدء تشغيل وحدة القسطرة القلبية والأوعية الدموية بمستشفى بدر الجامعى، والتى تم تزوديها بأحدث وحدة للقسطرة القلبية والأوعية الدموية من انتاج شركة فيليبس، و جاهزية المستشفى بأحدث أجهزة لجراحات القلب المفتوح والصدر بفريق طبى متخصص من استشاريين قسم جراحة القلب الصدر بالتعاون مع قسم القلب على مدار اليوم.

أوضح الدكتور وليد السروجى عميد كلية الطب أن المريضة بصحة جيدة ودرجة وعي كاملة وتلقت الرعاية الطبية اللازمة بالمستشفى وخرجت فى خلال ٢٤ ساعة فى اتم صحة، بعد إجراء ونجاح القسطرة التشخيصية و العلاجية بإستخدام الموجات التصادمية و السونار داخل الشرايين، مؤكدا ان المستشفى مجهزة بأحدث التقنيات لإجراء مثل هذا النوع من العمليات الصعبة .

ومن جانبه قدم عميد كلية الطب الشكر للفريق الذى قام بإجراء و نجاح تلك العملية والتى تمت تحت أشراف الأستاذ الدكتور وائل عمر المدير التنفيذى للمستشفيات، الدكتور إيهاب لطفى مدير المستشفى، والدكتور كريم منتصر نائب المدير، والدكتور محمد بدر مدير الشئون الطبية، والدكتور أحمد جعفر رئيس قسم القلب و الدكتور ياسر صادق مدير وحدة القسطرة، والأطباء بقسم القلب والقسطرة القلبية التداخلية .