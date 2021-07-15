حقيقة إلزام الجامعات بتوحيد صرف مكافآت للمشاركين في اختبارات القدرات

أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه لم يتم حسم كل ما يخص اختبارات القدرات من مصروفات وموعد اجراؤها بشكل نهائي ، مشيرا إلى أن ما حسم بالفعل تم الإعلان عنه من خلال المجلس الأعلى للجامعات مثل إعلان إجراء اختبارات القدرات وسط إجراءات احترازية وإضافة الاختبارات لكليات التمريض والسياحة والفنادق .



وأضاف المصدر أنه ما يخص توحيد نظام صرف مُكافآت أعضاء هيئة التدريس الذين سيشاركون في اختبارات القدرات ، وإلغاء الدورات التدريبية بكافة الكليات قبل اختبارات القدرات، هو امر غير محسوم ولابد من انتظار ما تعلن عنه الوزارة رسميا فقط .



وكان قد أعلن المجلس الأعلى للجامعات موافقته على تنسيق القبول للجامعات والمعاهد للعام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢ بذات قواعد التنسيق المعمول بها دون تغيير.

حيث ناقش المجلس قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية والشهادات الفنية للالتحاق بالجامعات الحكومية في العام الجامعي ٢٠٢١-٢٠٢٢.

ووافق المجلس على إجراء اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات السياحة والفنادق والتمريض، على أن تُجرى اختبارات القدرات لكافة الكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة.

المجلس الاعلي للجامعات يعقد اجتماعه الدوري

وقد عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان