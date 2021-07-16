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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فودة .. ملحمة تنموية في كوبري دهب وجامعة سلمان

ملحمة تنموية كبرى.. إنشاء أول 6 كباري علوية ضمن الطريق الدائري بـ شرم الشيخ

الكوبري
الكوبري

ربما لم يتوقع الكثير انشاء كباري علوية بمدينة شرم الشيخ من أجل رؤية تنموية مستقبلية لمدينة شرم الشيخ والتي سوف توفر خدمات لوجستية كبيرة  وآخري في تنمية الظهير الجبلي و الصحراوي  لمدينة شرم الشيخ  ولتسهيل حركة الانتقال لمطار شرم الشيخ ومدينة دهب وجامعة الملك سلمان .

 وتجري الان  على ارض مدينة شرم الشيخ ملحمة تنموية كبرى اطلق شرارتها الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما وجه حديثة الى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مشيدا بالتطوير الذى جرى بالمدينة وألا تتوقف عملية التطوير وطالب بأن يرى انشاءات كبرى وكباري ضخمة بمدينة شرم الشيخ.


ويجري إنشاء الطريق الدائري بمدينة شرم الشيخ حيث اشاد محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة بالمستوى ونسب العمل المتصاعدة والمتمثلة في إنشاء 5 حارات مرورية يمين و 5 حارات مرورية يسار، ومشاية على الجانبين للمشاة والدراجات، وحارة تهدئة و 6 كباري علوية منهم 4 لوب ، وأشاد المحافظ بقرب الانتهاء من كوبرى دهب العلوى وكوبرى الملك سلمان العلوى ،وأكد U.T دوران للخلف.

 
وأشار إلي أن  هذا المشروع القومي الضخم الذى يأتي في سلسلة المشروعات القومية التى تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  وتشرف  عليه  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والذى سيغير من الطبيعة الجغرافية لمدينة شرم الشيخ ويجعلها في مقدمة المدن السياحية على مستوى العالم، 


رافق المحافظ في جولته اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ واللواء عبد الفتاح حلمى مفوض المحافظ للاعلام .
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كوبري شرم الشيخ

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اول كوبري شرم الشيخ السيسي دهب تنموية

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