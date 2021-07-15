قبل الذهاب للطبيب.. "تطبيق يشخص المرض" مشروع تخرج بـ حاسبات حلوان

ناقشت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى جامعة حلوان، مشروعات التخرج الخاصة بالطلاب فى مقر الكلية والتى أسفرت عن العديد من المشاريع الطلابية المتميزة.



وكان من بين مشروعات التخرج مشروع عبارة عن " تطبيق Diseases Predictor التنبؤ بالأمراض " وهو عبارة عن تطبيق يساعد المرضى فى التشخيص الاولى، يُستخدم هذا التطبيق لمعرفة التخصص الطبى الذى يحتاج المريض للذهاب اليه عندما يشعر بالألم فى مكان ما فى الجسم ، و ذلك عن طريق الإجابة على بعض الأسئلة التى تظهر للمريض التى فى نهايتها يوجه المرضى الى الطبيب المختص المناسب الذى يفضل الذهاب إليه وذلك عن طريق استخدام التعلم الآلى والذكاء الاصطناعى.



وأثنى الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى جامعة حلوان، على مشاريع التخرج المقدمة من الطلاب، حيث قال إن الطلاب قدموا العديد من المشاريع فى المجال الطبي المميزة التى كانت تدعو إلى الفخر والاعتزاز.

وصرح الدكتور "إمام" فى تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أنه يأمل أن تكون مشاريع التخرج التي قام بها طلابنا خطوة في الطريق الرقمي للمؤسسات في ظل رؤية مصر 2030.

جدير بالذكر انه قد نظمت إدارة التكافل الاجتماعي بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان السوق الخيرية الأولى لموظفى جامعة حلوان وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية المشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة على حرص الجامعة على تنظيم المعارض الخيرية وذلك في إطار اهتمام جامعة حلوان بتعزيز روح الانتماء ونشر ثقافة التكافل فى المجتمع الجامعى، وانطلاقا من المسئولية الاجتماعية التي تتبناها الجامعة لدى منتسبي الجامعة.

فيما أفاد الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة بأن المعرض يقدم منتجات بجوده عاليه وأسعار رمزيه من ملابس وأحذية ومنتجات جلدية وغيرها ويحتوى المعرض على كل ما يحتاجه موظفى الجامعة وضم المعرض حوالى ٦٠٠ قطعة.