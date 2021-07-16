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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب جامعة القاهرة .. تعرف على الأوراق المطلوبة لاستلام شهادة التخرج

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

نوهت إدارة كلية الآداب جامعة القاهرة ، على جميع طلاب الفرق الرابعة سرعة تقديم اصل شهادة ميلاد حديثة وصورة بطاقة الرقم القومي ، مدون عليها اسم الطالب ورقم الموبايل وتقديمها إلى شباك الخرجين للاستلام شهادة التخرج .


وكان قد أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ظهور جميع نتائج الامتحانات بكليات التمريض والعلوم والطفولة المبكرة والليزر لكل المستويات ورفعها على المواقع الرسمية للكليات وذلك بعد انتهاء عمليات التصحيح والرصد والمراجعة لامتحانات نهاية العام الدراسي.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، أعلن عن ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثاني ببعض الكليات بعد عملية التصحيح والرصد التى بدأت مباشرة عقب انتهاء كل امتحان، حيث ظهرت نتائج كلية الآثار منذ أيام بعد اعتمادها وإعلانها على الموقع الإلكتروني للكلية.
 

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يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 - 2021 انطلقت بجامعة القاهرة بداية من شهر يونيو الجاري، ويقارب عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها 270 ألف طالب وطالبة، وتجمع الامتحانات بين نظامي الأونلاين والحضور، طبقًا للوائح المعدلة، وتأتي بنظام الأسئلة الموضوعية وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة امتحانات العام الدراسي الأوراق المطلوبة الفصل الدراسي الثاني محمد عثمان الخشت

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