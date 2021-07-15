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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حياة كريمة

رئيس القطاع التنفيذي لـ حياة كريمة يكشف عملية رصد المشاكل يوميا

رئيس القطاع التنفيذي
رئيس القطاع التنفيذي لمبادرة حياة كريمة

قال محمد طاهر ، رئيس القطاع التنفيذي لمبادرة "حياة كريمة"، إنه يتم في مبادرة حياة كريمة عملية الرصد الميداني ومتابعة التنفيذ مع كل الجهات الشريكة، لافتاً أنه يتم إدارته من خلال 7 منسقى أقاليم موجودين فى غرفة العمليات المركزية فى القاهرة .

 

تابع رئيس القطاع التنفيذي، خلال احتفالية مبادرة حياة كريمة، أنه يوجد 2 منسق لكل محافظة و2 منسق لكل مركز ومنسق لكل قرية و 21 ألف متطوع منتشرين فى كل قري المحافظة ، موضحاً أن عملية الرصد الميداني لمساعدة وتقديم الدعم للجهات التنفيذية فى رصد المشاكل وإحتياجات القري قى كل قطاعات المبادرة.

 

أوضح أحمد أمجد، مسئول غرفة العمليات المركزية لمبادرة حياة كريمة، أن غرفة العمليات تنقسم إلى 4 وحدات رئيسية وهم وحدة المتابعة الميدانية ووحدة المتابعة الإعلامية والرقمية ووحدة التحليل والتوثيق وقاعدة البيانات والخريطة التفاعلية ، معقباً أنه يتم متابعة خطط العمل الميداني وتمركزات العناصر الميدانية فى الاماكن المختلفة.

 

أشار أحمد أمجد، إلى أن يتم رصد ومتابعة وتقييم لكل ما يتم تداوله عن مشروع مبادرة حياة كريمة وتحقيق التواصل الفعال مع المواطنين من خلال قياس نسب التفاعل والتأثير وتلقى رسائل المواطنين وتشمل الاقتراحات والاستغاثات، منوهاً إلى أنه يتم تحليل ومعالجة البيانات وإصدار التقارير المصورة ومعدلات التنفيذ.

حياة كريمة الرصد الميداني رئيس القطاع التنفيذي المبادرة رصد المشاكل

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