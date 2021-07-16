عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وكيل وزارة الحج والعمرة: جني ثمار الإجراءات الاحترازية في مواجهة كورونا مكننا من إقامة شعائر الحج

محمد البيجاوي
محمد البيجاوي

قال محمد البيجاوي ، وكيل وزارة الحج والعمرة، إنهم يجنون الآن ثمار الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها على مستوى عالي ومنتهى الدقة للحد من إنتشار جائحة فيروس كورونا ، موضحاً أن المملكة العربية تمكنت اليوم من تنظيم شعائر الحج والعمرة بحزم.

 

تابع  وكيل وزارة الحج والعمرة ، خلال لقائه عبر تقنية زوم مع الإعلامي شريف عامر المذاع علي قناة mbc مصر، إنه إذا حدث إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج فسيتم حصر ال 20 شخص المخالطين به والمرافقين له ومنه سيتم الحد من الإنتشار بين الحجاج ، لافتاً أن جميع الحجاج محصنين بلقاح فيروس كورونا .

 

وأوضح وكيل وزارة الحج والعمرة ، أن حجاج هذه السنة والذين يقدرون 60 ألف حاج محصنون بلقاح كورونا بنسبة 100% ، موضحاً أنه لا يوجد هذا التجمع في العالم ومحصن بنسبة كاملة.

 

أكد ، وكيل وزارة الحج والعمرة، أن كل الحجاج تم تلقيحهم بلقاح كورونا المعترف به في منظمة الصحة العالمية وأخذ الجرعتين ، معقباً أنه ربما هذا الأمر لا يجتمع في أسرة واحدة .

وكيل وزارة الحج والعمرة الإجراءات الاحترازية فيروس كورونا 60 ألف حاج كورونا

ترشيحاتنا

بيان عاجل من أمريكا بشأن اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة في لبنان

مجلس الأمن وليبيا .. تشديد دولي وعربي على ضرورة إجراء الانتخابات وطرد المرتزقة

معجزات الصلاة على النبي يوم الجمعة

فيديو يكشف الكثير عن قدرات كيا EV6 الكهربائية

رسالة تحذير من فرج عامر للأهلي قبل مواجهة كايزر تشيفز

13 قتيلا بينهم تسعة صينيين بانفجار حافلة في باكستان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي| تفاصيل

هل يجوز الوضوء فى الحمام عاريا ؟ .. أمين الفتوى يجيب

طالبة تنشر صور امتحان جغرافيا الثانوية العامة وتفاجأ بحساب وزير التعليم في التعليقات

وزير التعليم لـ صدى البلد: قرار مد إجازة عيد الأضحى لن يؤثر على سير امتحانات الثانوية العامة

بتوجيه رئاسي.. إجازة عيد الأضحى تبدأ من السبت 17 يوليو حتى 24 يوليو الجاري

فيديوجراف.. زواج مي حلمي.. ورد فعل غريب من محمد رشاد

أول مكافأة من السيسي لـ صاحب واقعة قطار منوف

قريبا في النيابة.. خالد الغندور يثير الجدل برسالة غامضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشجع مصري يروي حكاية 43 سنة في تشجيع الأهلي بالمغرب

شخصية وسواسية..استشاري صحة نفسية يشخّص قرارات حلا شيحة ودوافعها

5 طرق مختلفة لـ تزيين المنزل في عيد الأضحى.. صور

طريقة عمل كباب في عيد الأضحى.. وصفات متنوعة

فيديو

فيديو جراف.. عباس أبو الحسن يشكر المحكمة.. حبس الطبيب الشهير 16 عاما

فيديو جراف .. تامر حسني يحرج حلا شيحة : أنا ما برجعش في كلامي

فيديو جراف .. زيادة ملحوظة .. أسعار السجائر الجديدة

فيديوجراف.. الحالة الصحية لـ عادل إمام وهاني شاكر ودلال عبد العزيز

المزيد

ساحة رأي

سارة مجدي تكتب: الخوف من الوجع !

نجلاء شمس تكتب: موسم الخيرات

طلعت القاضي يكتب: رسائل البراءة من قلب العنصرية 

عبد المعطى أحمد يكتب: «خنسو» المنسى!

سهلة المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «4»

رمضان البيه يكتب: وليال عشر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ