وكيل وزارة الحج والعمرة: جني ثمار الإجراءات الاحترازية في مواجهة كورونا مكننا من إقامة شعائر الحج

قال محمد البيجاوي ، وكيل وزارة الحج والعمرة، إنهم يجنون الآن ثمار الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها على مستوى عالي ومنتهى الدقة للحد من إنتشار جائحة فيروس كورونا ، موضحاً أن المملكة العربية تمكنت اليوم من تنظيم شعائر الحج والعمرة بحزم.

تابع وكيل وزارة الحج والعمرة ، خلال لقائه عبر تقنية زوم مع الإعلامي شريف عامر المذاع علي قناة mbc مصر، إنه إذا حدث إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج فسيتم حصر ال 20 شخص المخالطين به والمرافقين له ومنه سيتم الحد من الإنتشار بين الحجاج ، لافتاً أن جميع الحجاج محصنين بلقاح فيروس كورونا .

وأوضح وكيل وزارة الحج والعمرة ، أن حجاج هذه السنة والذين يقدرون 60 ألف حاج محصنون بلقاح كورونا بنسبة 100% ، موضحاً أنه لا يوجد هذا التجمع في العالم ومحصن بنسبة كاملة.

أكد ، وكيل وزارة الحج والعمرة، أن كل الحجاج تم تلقيحهم بلقاح كورونا المعترف به في منظمة الصحة العالمية وأخذ الجرعتين ، معقباً أنه ربما هذا الأمر لا يجتمع في أسرة واحدة .