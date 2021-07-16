البروفسير الألماني ماركوس بوشلر : تعاملت مع مبارك كمريض وليس رئيس في العملية الجراحية

قال البروفسير الألماني ماركوس بوشلر، إن أخلاقيات الأطباء على مستوي العالم تتطلب معاملة كل المرضي بنفس المعاملة لأن البشر متساويين باختلاف فئاتهم ، لافتاً أنه مجرد دخول المرضي علي غرفة العمليات فإنهم متساويين.

تابع ماركوس بوشلر، خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر " مع الإعلامي شريف عامر المذاع علي قناة mbc مصر، أنه أجري 2000 عملية من المشاهير والرؤساء في مقدمتهم الرئيس محمد حسني مبارك، معقباً أنه تعامل مع مبارك علي أنه مريض وليس كرئيس لأنه الأمر عندما يتعلق بالصحة لا يوجد رئيس أو شخصية مهمة.

أوضح ماركوس بوشلر، أنه لابد أن يكون متواضع وغير مبالغ حتي يسمع الناس إليه بدقة في كل الأمراض والأوام السرطانية ، مشيراً إلى أن الجراحة يجب أن تكون متضمنة مع العلاج الكيميائي والإشعاعي والمناعي .

أكد ماركوس بوشلر، أنه يقوم بعمله كجراح ويستمتع به جدياً وتجربته مع لاعب كرة القدم ميسي كانت فريدة.