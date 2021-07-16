عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البروفسير الألماني ماركوس بوشلر : تعاملت مع مبارك كمريض وليس رئيس في العملية الجراحية

البروفسير الألماني
البروفسير الألماني ماركوس بوشلر

قال البروفسير الألماني ماركوس بوشلر، إن أخلاقيات الأطباء على مستوي العالم تتطلب معاملة كل المرضي بنفس المعاملة لأن البشر متساويين باختلاف فئاتهم ، لافتاً أنه مجرد دخول المرضي علي  غرفة العمليات فإنهم متساويين.

تابع ماركوس بوشلر، خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر " مع الإعلامي شريف عامر المذاع علي قناة mbc مصر، أنه أجري 2000 عملية من المشاهير والرؤساء في مقدمتهم الرئيس محمد حسني مبارك، معقباً أنه تعامل مع مبارك علي أنه مريض وليس كرئيس لأنه الأمر عندما يتعلق بالصحة لا يوجد رئيس أو شخصية مهمة.

 

أوضح ماركوس بوشلر، أنه لابد أن يكون متواضع وغير مبالغ حتي يسمع الناس إليه بدقة في كل الأمراض والأوام السرطانية ، مشيراً إلى أن الجراحة يجب أن تكون متضمنة مع العلاج الكيميائي والإشعاعي والمناعي .

 

أكد ماركوس بوشلر، أنه يقوم بعمله كجراح ويستمتع به جدياً وتجربته مع لاعب كرة القدم ميسي كانت فريدة.

البروفسير الألماني ماركوس بوشلر ماركوس بوشلر الأطباء المرضى محمد حسني مبارك الأمراض السرطانية

ترشيحاتنا

غيرة شديدة .. مروض حيوانات : زوجتي هجرتني بسبب علاقتي مع تمساح

الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة نشر رسائل إلكترونية تنتهك حرمة الحياة الخاصة

بايدن يعلن إرسال قوات من المارينز إلى هايتي .. تفاصيل

مدرب الوداد يكتب روشته فوز الأهلي أمام كايزر تشيفز بنهائي إفريقيا

خالد الغندور يعلن كواليس رحيل فرجاني ساسي ويوجه رسالة للزمالك

1300 شخص في عداد المفقودين جراء الفيضانات في ألمانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي| تفاصيل

هل يجوز الوضوء فى الحمام عاريا ؟ .. أمين الفتوى يجيب

طالبة تنشر صور امتحان جغرافيا الثانوية العامة وتفاجأ بحساب وزير التعليم في التعليقات

وزير التعليم لـ صدى البلد: قرار مد إجازة عيد الأضحى لن يؤثر على سير امتحانات الثانوية العامة

فيديوجراف.. زواج مي حلمي.. ورد فعل غريب من محمد رشاد

قريبا في النيابة.. خالد الغندور يثير الجدل برسالة غامضة

أول مكافأة من السيسي لـ صاحب واقعة قطار منوف

بتوجيه رئاسي.. إجازة عيد الأضحى تبدأ من السبت 17 يوليو حتى 24 يوليو الجاري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشجع مصري يروي حكاية 43 سنة في تشجيع الأهلي بالمغرب

شخصية وسواسية..استشاري صحة نفسية يشخّص قرارات حلا شيحة ودوافعها

5 طرق مختلفة لـ تزيين المنزل في عيد الأضحى.. صور

طريقة عمل كباب في عيد الأضحى.. وصفات متنوعة

فيديو

فيديو جراف.. عباس أبو الحسن يشكر المحكمة.. حبس الطبيب الشهير 16 عاما

فيديو جراف .. تامر حسني يحرج حلا شيحة : أنا ما برجعش في كلامي

فيديو جراف .. زيادة ملحوظة .. أسعار السجائر الجديدة

فيديوجراف.. الحالة الصحية لـ عادل إمام وهاني شاكر ودلال عبد العزيز

المزيد

ساحة رأي

سارة مجدي تكتب: الخوف من الوجع !

نجلاء شمس تكتب: موسم الخيرات

طلعت القاضي يكتب: رسائل البراءة من قلب العنصرية 

عبد المعطى أحمد يكتب: «خنسو» المنسى!

سهلة المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «4»

رمضان البيه يكتب: وليال عشر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ