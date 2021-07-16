عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دنيا سمير غانم تدعو لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز .. تفاصيل حالتها

الفنانة دلال عبد
الفنانة دلال عبد العزيز

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة لها مع والدتها الفنانة دلال عبد العزيز من ألبوم الذكريات، على حسابها بتطبيق انستجرام منذ قليل.

وعلقت دنيا سمير غانم على صورتها وهي صغيرة مع والدتها قائلة:" ربنا يشفيكي يا ماما يا حبيبتي". 

تفاصيل حالة دلال عبد العزيز

مازالت الفنانة دلال عبد العزيز تعاني من توابع إصابتها بفيروس كورونا، ومكوثها داخل المستشفى لما يقرب من ثلاثة أشهر رغم سلبية نتائج تحاليلها. 

ووفقًا لآخر المستجدات الواردة عن حالة الفنانة دلال عبد العزيز، تعاني الفنانة الكبيرة من تليف جزئي في الرئة يتعامل معه الأطباء ولا يشكل خطرًا كبيرًا عليها.

ويضع الأطباء الفنانة دلال عبد العزيز على جهاز التنفس الصناعي معظم الأوقات حيث لازالت تعاني من نقص نسبة الأكسجين في الدم، ما يؤثر سلبا على عمل بعض الأجهزة في الجسم.

 ويخشى الأطباء أن يحدث  تليف كامل فى جدران الحويصلات الهوائية للرئة، والذي بدوره سيؤدي إلى تدمير الأوعية الدموية الموجودة في نسيج الرئة، وهذا الأمر الذي يفقد الرئة أهم وظيفة لها، وهي تحميل الدم بالأكسجين، وتخليصه من غاز ثاني أكسيد الكربون.

تشعر بوفاة سمير غانم 

بطبيعة الحال فإن الفنانة دلال عبد العزيز دائمة السؤال عن صحة زوجها الفنان سمير غانم، التي لا تعلم برحيله حتى الآن، لكن ومع كل استفاقة لها تكرر سؤالها عن زوجها وحالته.

والإجابة الدائمة التي يرددها بناتها أن والدهم يشعر بنفس الأراض التي تعاني منها، وغير مسموح لها بالحديث أو الكلام.

المستشفى المعالج للفنانة دلال عبد العزيز علق ملصقًا على باب الغرفة مكتوب عليه « الفنانة لا تعلم بوفاة زوجها»، وربما جاءت هذه الكلمة لتعميم التحذير على جميع العاملين بالتمريض ممن يتعاملون مع الفنانة حتى لا يخطئ أحدهم ويبلغها فتسوء حالتها النفسية.

الأطباء يحذرون 

ونقلت مصادر مقربة أن الفنانة دلال عبد العزيز مع كثرة سؤالها عن زوجها سمير غانم استشعرت وفاته، لكنها لم تتأكد كليًا من الأمر.

ورددت الفنانة عبارات للتهوين على نفسها « راضية بأمر الله » لكن الأطباء حذروا ذويها من تأكيد الخبر لها أو تأكيد شعورها لأن ذلك قد يتسبب في مضاعفات صحية وأزمات نفسية لها.

دلال عبد العزيز دنيا سمير غانم إيمي سمير غانم تفاصيل حالة دلال عبد العزيز سمير غانم

ترشيحاتنا

غيرة شديدة .. مروض حيوانات : زوجتي هجرتني بسبب علاقتي مع تمساح

الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة نشر رسائل إلكترونية تنتهك حرمة الحياة الخاصة

بايدن يعلن إرسال قوات من المارينز إلى هايتي .. تفاصيل

مدرب الوداد يكتب روشته فوز الأهلي أمام كايزر تشيفز بنهائي إفريقيا

خالد الغندور يعلن كواليس رحيل فرجاني ساسي ويوجه رسالة للزمالك

1300 شخص في عداد المفقودين جراء الفيضانات في ألمانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي| تفاصيل

هل يجوز الوضوء فى الحمام عاريا ؟ .. أمين الفتوى يجيب

طالبة تنشر صور امتحان جغرافيا الثانوية العامة وتفاجأ بحساب وزير التعليم في التعليقات

وزير التعليم لـ صدى البلد: قرار مد إجازة عيد الأضحى لن يؤثر على سير امتحانات الثانوية العامة

فيديوجراف.. زواج مي حلمي.. ورد فعل غريب من محمد رشاد

قريبا في النيابة.. خالد الغندور يثير الجدل برسالة غامضة

أول مكافأة من السيسي لـ صاحب واقعة قطار منوف

بتوجيه رئاسي.. إجازة عيد الأضحى تبدأ من السبت 17 يوليو حتى 24 يوليو الجاري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشجع مصري يروي حكاية 43 سنة في تشجيع الأهلي بالمغرب

شخصية وسواسية..استشاري صحة نفسية يشخّص قرارات حلا شيحة ودوافعها

5 طرق مختلفة لـ تزيين المنزل في عيد الأضحى.. صور

طريقة عمل كباب في عيد الأضحى.. وصفات متنوعة

فيديو

فيديو جراف.. عباس أبو الحسن يشكر المحكمة.. حبس الطبيب الشهير 16 عاما

فيديو جراف .. تامر حسني يحرج حلا شيحة : أنا ما برجعش في كلامي

فيديو جراف .. زيادة ملحوظة .. أسعار السجائر الجديدة

فيديوجراف.. الحالة الصحية لـ عادل إمام وهاني شاكر ودلال عبد العزيز

المزيد

ساحة رأي

سارة مجدي تكتب: الخوف من الوجع !

نجلاء شمس تكتب: موسم الخيرات

طلعت القاضي يكتب: رسائل البراءة من قلب العنصرية 

عبد المعطى أحمد يكتب: «خنسو» المنسى!

سهلة المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «4»

رمضان البيه يكتب: وليال عشر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ