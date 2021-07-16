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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أكرم حسنى يهنئ هيثم شاكر بـ عيد ميلاده .. شاهد

صدى البلد

هنأ الفنان أكرم حسنى الفنان هيثم شاكر بـ بعيد ميلاده   ، ونشر أكرم حسنى صورة تجمعه بـ شاكر من خلال خاصية استورى عبر حسابه بـ  موقع “ انستجرام ”.

 

وكتب أكرم حسنى على الصورة “ كل سنة وانت طيب يافنان ياجميل ” .

 

ويذكر أن حل المطرب هيثم شاكر ضيفا على برنامج "انا واختي" الذي تقديمه الإعلاميتان "أسما" و"هبة" على فضائية "صدى البلد"، ليكشف عن أسرار ومعلومات عن حياته الشخصية والفنية لأول مرة.

قال الفنان هيثم شاكر، إن أسرته وأصدقاءه هم الدافع الأول له للاستمرار في مجال الغناء، مضيفا: "بحب أعمل ألبوماتي في فترات متباعدة، وببتعد عشان أعمل حاجة أحسها، عشان أوصل الإحساس للمستمعين".

وتابع "شاكر ": ممكن أعمل ألبوم كل شهرين، بس الأغاني مش هتعيش، ومش هتعلق مع الجمهور".

وأشار إلى أنه ليس شرطا أن يكون المطرب قد عاش قصة الأغاني التي يقدمها، ولكن ضروري تلمس الجمهور.

وأوضح هيثم شاكر ، أن والدته هي من اكتشفت موهبته في الغناء، متابعا: "والدتى هى اللى أخدت بالها من صوتى، وكانت بتخلينى أغنى قدام اللى بيزورنا".

وعن التمثيل، قال هيثم شاكر: “كنت أهوى التمثيل، لكن كنت أجهل ما اذا كان المشاهد سيتقبلنى من عدمه”،  متابعا : "شاركت فى دور مع الفنانة غادة عبد الرازق، وردو المشاهدين كانت إيجابية، فاشتغلت على نفسى بعدها، وبفكر استمر فى التمثيل، لكن على فترات متباعده".

 

انستجرام اكرم حسني هيثم شاكر غادة عبد الرازق الفنان اكرم حسني

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