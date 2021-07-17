حبس شاب اختطف نجل تاجر في القاهرة

قررت جهات التحقيق، حبس شاب، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه باختطاف طفل من منطقة السيدة زينب؛ بسبب خلافات مالية بين والد الطفل ووالد المتهم.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم واعداد تقرير مفصل عن ذلك.

ونجح ضباط مباحث القاهرة فى كشف ملابسات واقعة اختطاف طفل بالسيدة زينب، وضبط مرتكبها.

وتلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من المقدم أحمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب، يفيد بورود بلاغ من شخص مقيم بدائرة القسم، قرر بغياب نجله “10 سنوات” عقب خروجه من مسكنه لشراء بعض المستلزمات.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات التي أشرف عليها اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة، تم التوصل لوجود خلافات مالية بينه وبين تاجر مقيم في محافظة مطروح حول التجارة، وأنه مدين للأخير بمبلغ مالى.

وبتكثيف التحريات بإشراف جهات الأمن في القاهرة؛ أمكن التوصل إلى أن مرتكب الواقعة نجل التاجر مقيم بذات العنوان، وتم ضبطه .

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وأقر أمام اللواء محمد شرقاوي مدير المباحث الجنائية في القاهرة، أنه نظراً لكون والد المجنى عليه، مدين لوالده بمبلغ مالي “قيمة معاملات تجارية بينهما”؛ فاختمرت فى ذهنه فكرة استدراج الطفل واختطافه دون علم والده.

وأوضح أنه وفى سبيل ذلك؛ توجه للمنطقة محل سكن والد المجنى عليه وقام بإستدراج الطفل وإختطافه مستغلاً معرفته به ووالده لسابقة تردده على مسكنهما، وقام بإحتجازه بمحافظة مطروح، لإجبار المُبلغ على رد المبالغ المالية المدين بها لوالده، وأضاف بأنه قام بإطلاق سراح الطفل بذات المنطقة، وتم بإرشاده العثور على الطفل بمكان التخلى عنه.

واتخذت الإجراءات القانونية.