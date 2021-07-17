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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

زفاف في المستشفى.. شاهد كارثة تصيب عروس بسبب الرقصة الأولى|صور

عروس
عروس

يعرف كل عريس وعروس كم الطاقة المبذولة لإقامة حفل زفاف مثالي، بداية من المكان والطعام وحتى الأغنية المناسبة لتأدية الرقصة الأولى.

 

ولكن بغض النظر عن مدى صعوبة المحاولات، إلا أن هناك بعض الأشياء التي لا يمكنك التخطيط لها أو وضعها في الحسبان، كالحوادث الغير المتظرة، فقد كانت الرقصة الأولى خلال الزفاف نقمة على عروس أمريكية.

 

فأثناء تأدية العروسين رقصتهما الأولى على أنغامهما المفضلة، ورغم أن الأمور كانت تسير على ما يرام إلى أن وقعت المأساة، ففجأة علت طرقعة خروج ركبة العروس الأمريكية من مكانها على صوت الجميع.

 

بعد 3 سنوات من الحب كان العروسان ينتظران يوم زفافهما بفارغ الصبر بعد تأجيله في يوليو الماضي وسط تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

وبمجرد أن وجد بول وجولي الفرصة قررا إقامة حفل زفافهما في 3 يوليو بالقرب من منزلهما في فيلادلفيا داخل منزل يملكه صديق.

 

الحلو مابيكملش

 

وسط الفرحة العارمة وسعادة الجميع من الأقارب والأحباء، كان العروسان يؤديان رقصتهما الأولى، وفجأة أصيبت العروس "بخلع في الركبة"، مما أصاب جميع الحضور بالفزع، وتم نقلها إلى المستشفى على الفور.

 

لا تعرف العروس جوليالبالغة من العمر 34 عامًا سبب خلع ركبتها، والغريب أنها كانت ترتدي أحذية مسطحة بدلاً من الكعب لترقص بأمان لكن ما تعرفه هو أنها كانت تعاني من ألم مبرح على إثر الحادثة.

 

وصلت خدمات الطوارئ وأخذت جولي إلى مستشفى محلي حيث مكثت لساعات بينما يعالج الأطباء ركبتها المصابة وهي لا تزال ترتدي ملابس زفافها، وتنتظر في غرفة الطوارئ حتى خرجت بسلام.

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