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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

من الأكبر في الجمهورية.. محافظ القاهرة يتفقد استعدادات المجزر الآلي بالبساتين لاستقبال الأضاحي

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

وصل منذ قليل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، المجزر الآلي بالبساتين لمتابعة استعدادات المجزر لاستقبال عيد الأضحى المبارك.


واطمأن محافظ القاهرة على اجراءات الذبح وتوقيع الكشف على الذبائح لضمان سلامة اللحوم ؛ مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بها داخل المجزر.

محافظ القاهرة يحذر من الذبح بالشوارع: الغرامة تصل لـ 10 آلاف جنيه


وقال محافظ القاهرة، إن مديرية الطب البيطري بالمحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى  لاستقبال عيد الأضحي المبارك، بكافة مجازر القاهرة ( الآلي ، جيركو ، السلام،  الممتاز،  طره،  حلوان )  للعمل علي مدار اليوم  اعتباراً من أول أيام شهر ذي الحجة لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة من اللحوم في هذه المناسبة . 

واوضح محافظ  القاهرة انه تم فتح كافة المجازر الحكومية بالقاهرة لاستقبال أضاحي المواطنين وتيسير تقديم خدمة الذبح مجاناً للأهالى الراغبين فى ذبح الأضحية طوال أيام عيد الأضحى منعاً للذبح خارج المجازر.

ونوه المحافظ الى توقيع الكشف عليها قبل الذبح ، وتشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وللتأكد من سلامة اللحوم .

وأوضح  اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه سيتم تحرير محاضر بيئة  لمن يقوم بذبح الأضاحى بالشارع ويترك المخلفات والدماء مشيرًا إلى أن  قيمة الغرامة تختلف حسب حجم المخالفة وتصل إلى ١٠ آلاف جنيه.

وأكد محافظ القاهرة حظر اقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة لعدم إعاقة حركة المرور مشدداً على سرعة التعامل بحزم مع المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة .

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنّ المجازر التابعة للمديرية تعمل على مدار ٢٤ ساعة خلال فترة العيد.

وطالب محافظ القاهرة هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة برفع مخلفات الذبح من الشوارع على الفور حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين، وتحرير محاضر التلوث البيئي اللازمة .

وأكد د. صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطرى أنه يطبق علي محال الجزارة القانون ٢٨١ لسنة ٩٤ والقانون ٥٣ لسنة ٦٦ الذى ينص على أنه في حالة الذبح للبيع خارج المجازر تصل العقوبة للحبس سنة وغرامة ١٠٠٠٠ ج وتتضاعف في حالة تكرار المخالفة .


وبالنسبة للمواطن الذي يذبح الاضاحى في الشوارع أو أمام المنازل فيعد مخالفًا لقانون البيئة ٤ لسنة ٩٤ وقد تصل العقوبة ل ١٠ آلاف جنيه طبقًا لحجم المخالفة وأثرها البيئى بالشارع .

وأكد مدير مديرية الطب البيطرى أنه سيتم الذبح طوال أيام العيد داخل المجازر المرخصة مجانا للجمهور كما يوجد غرفة عمليات في كل حي لتلقي بلاغات المواطنين بوجود أى مشكلات لحلها على الفور بالإضافة لرقم الهيئة العامة للخدمات البيطرية ١٩٥٦١ .


ومن جانبه قال الدكتور صبري زينهم مدير مديرية الطب البيطري  أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى والغاء الإجازات للعاملين بالمجازر من أطباء ومعاونين وعمال، وجميع الأطباء القائمين على التفتيش والدفع بأعداد إضافية من الأطباء البيطريين للعمل في المجازر حتي انتهاء العيد لسرعة الأداء بالمجازر ومواجهة الزيادة في عدد المذبوحات .

واكد ان مجزر البساتين الآلى من أهم المجازر بالجمهورية حيث يقع على مساحة 30 فدانا ويستقبل ما بين  70 - 90 ألف رأس ماشيةخلال أيام العيد واوائل ذي الحجة.

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