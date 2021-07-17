عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الخشت: مجلات الجامعة الدولية تشهد تقدما كبيرا علي المستوي الدولي

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ورئيس تحرير المجلة، إصدار  العدد الدولي التاسع من مجلة الجامعة الدولية في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية التطبيقية JHASS، بالتعاون مع مؤسسة النشر البريطانية العالمية إيمرالد "Emerald" والصادرة باللغة الانجليزية، وذلك في إطار استراتيجية الجامعة بالتحول إلى جامعة من الجيل الرابع وذلك بنشر الأبحاث العلمية الدولية التي تهتم بحل المشكلات الملحة في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية والذي من شأنه الارتقاء بمكانة الجامعة عالميًا، وفتح نافذة دولية للباحثين المصريين والعرب.

وقال الدكتور الخشت رئيس تحرير المجلة، إن مجلة الجامعة تشهد تقدما كبيرا علي المستوي الدولي رغم حداثتها حيث تم التعاون مع الناشر البريطاني واصدارها في عام 2019 ، مشيرا إلي نجاح المجلة دوليا ساهم في جذب الباحثين  الأجانب من المملكة المتحدة والنمسا والسويد ونيجيريا وغيرها للنشر بالمجلة، مشددا علي أن المجلة تراعي المعايير الدولية في قبول الأبحاث وأبرزها الحداثة والتطبيق لخدمة البشرية وليس للنشر فقط، مؤكدا أن المجلة تحكم أبحاثها بواسطة محكمين أجانب من كبرى الجامعات الدولية وتضم في الهيئة الاستشارية مجموعة متنوعة من الاساتذة الأجانب البارزين من الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.

txt

أول أغسطس.. فتح باب التقديم لبرامج كلية الدراسات العليا للتربية

txt

جامعة القاهرة فى أسبوع.. الخشت يستقبل والفائز بجائزة النيل للمبدعين العرب… افتتاح وحدة أمراض القلب بمستشفى الأطفال الجامعي التخصصي "أبو الريش الياباني"

وأضاف الدكتور  الخشت، أن جامعة القاهرة استطاعت خلال وقت قليل أن يكون للمجلات التي تصدر عنها شأن كبير علي المستوي العالمي من حيث معادل التأثير الدولي أو الاستشهاد بالبحوث المنشورة والاطلاع عليها وهو ما يساهم في خطة الجامعة بالتحول الي جامعة من الجيل الرابع وتكون واحدة من الجامعات ذات المكانة العالمية وسط جامعات الصفوة، مشيرا إلى أن مجلة الجامعة تركز على تطبيقات العلوم الإنسانية والاجتماعية للمساعدة في إحداث تغييرات إيجابية في المجتمعات بشكل عام وفي رفاهية المواطنين بشكل خاص.

وأشار الدكتور محمود السعيد عميد كلية الإقتصاد والعلوم السياسية مدير تحرير المجلة، إلى أنه صدر من المجلة ثمانية أعداد سابقة ولاقت استحسان الباحثين في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية في مصر والعالم وانعكس ذلك على إقبال شديد من الباحثين المصريين والدوليين علي نشر أبحاثهم العلمية في المجلة وهو ما ظهر جليا في العدد الحالي للمجلة الذي شهد مشاركة باحثين من ستة دول من أوروبا وأفريقيا وآسيا بالرغم من الأزمة الصحية التي يشهدها العالم جراء فيروس كورونا المستجد وتوقف الكثير من اشكال الحياة.

فيما تضمن العدد الجديد من المجلة العلمية الدولية مجموعة من البحوث المشتركة والمتنوعة حيث تناول البحث الافتتاحي  لكل من الباحثين جبمي أولاديبو أولاور و بيمبو اديجار وايكبينيونج يودوفيا من جامعة لاجوس " العلاقة بين زيادة مشاركة الشباب في ألعاب المراهانات والبطالة في نيجيريا"، كما ناقش كل من الباحثين عمرو شوقي و ايهاب الببلاوي من جامعة الزقازيق بمصر و الباحث جونتر ماريسك من جامعة سالزبرج بالنمسا  "اختلافات القدرات المرتبطة بمكان التعلم بين الطلاب الذين يعانون من صعوبات تعلم الرياضيات وزملائهم العاديين الآخرين".

وناقش العدد الجديد أيضا  "الضغط النفسي بعد الولادة على الأمهات " للباحثين فيك بينويناه من جامعة لندن بالمملكة المتحدة وفونج بيتش تران من معهد كارولينسكا باستكهولم بدولة السويد، بينما تناول أحد البحوث "تحديات التجديد الاجتماعي المكاني في سوق العتبة التاريخي بالقاهرة – مصر" للباحثين علياء الساداتي وداليا الكرداني وسحر إمام وتامر الصيرفي من جامعة القاهرة, و محمود عبدالله من جامعة المنصورة ونيفين حمزة من جامعة نيوكاسل بالمملكة المتحدة .

جدير بالذكر أن إدارة جامعة القاهرة نجحت عام 2019 في توقيع اتفاقية مع مؤسسة النشر البريطانية العالمية «إيمرالد» لإصدار أول مجلة بحثية دولية في العلوم الإنسانية والاجتماعية عن جامعة القاهرة، وذلك انطلاقًا من توجه جامعة القاهرة بأن تصبح منارة للبحث العلمي والابتكار إقليميًا ودولياً طبقا لمعايير صفوة الجامعات الدولية.

72e48f59-8343-48bd-8661-bf24965a6ae1
72e48f59-8343-48bd-8661-bf24965a6ae1
ab7d75a6-ab4e-4219-a778-83486abcd6aa
ab7d75a6-ab4e-4219-a778-83486abcd6aa
adc61137-b7ad-4fc8-b84d-ffdd555ec04a
adc61137-b7ad-4fc8-b84d-ffdd555ec04a
b2b7beb0-ace7-449a-913c-f518e510ebbb
b2b7beb0-ace7-449a-913c-f518e510ebbb
رئيس جامعة القاهرة الخشت جامعة القاهرة مجلة الجامعة الدولية الولايات المتحدة الامريكية اللغة الإنجليزية الهيئة الاستشارية

ترشيحاتنا

لقد نصرت شعبك فى مواقف كثيرة.. رئيس النواب يهنئ السيسي بعيد الأضحى

على هامش زيارته لـ جنيف.. رئيس البرلمان العربي في أكبر مختبر فيزيائي بالعالم

70 عامًا من الزواج.. كورونا تمنح زوجين إجازة زوجية لمدة عام

حكم طواف القدوم وشروطه وكيفيته

بعد إعلان الحكومة عنها.. أسعار شحن السيارات الكهربائية في مصر

تسبب السرطان.. هاني الناظر يحذر من عادة خاطئة في فصل الصيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طالبة تنشر صور امتحان جغرافيا الثانوية العامة وتفاجأ بحساب وزير التعليم في التعليقات

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي| تفاصيل

حقيقة تأجيل امتحان كيمياء الثانوية العامة المقرر عقده غداً

قناة مفتوحة ناقلة لـ مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي أفريقيا|وقرار من الكاف

تصل 10 آلاف جنيه.. القاهرة تفرض غرامات مالية ضد من يذبح في الشارع

اشتباك بالأيدي بين لاعبي بيراميدز والمقاولون العرب

فيديوجراف.. كمسري قطار منوف يفجر مفاجأة بعد فيديو ضرب مواطن

مدرب كايزر تشيفز: الأهلي مهدد بالدمار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيضانات أوروبا..كارثة تاريخية تضرب القارة.. ورعب من انهيار السدود..صور لم ترها من قبل

شاهد امرأة في ذعر بعد العثور على 18 ثعبانا أسفل سريرها|صور

لسبب غير متوقع.. عروس تطلب الشرطة لعائلتها وعريسها في يوم الزفاف

يصيب الأطفال.. انتشار فيروس جديد شديد العدوى من أعراضه الإسهال والقئ

فيديو

فيديوجراف.. كمسري قطار منوف يفجر مفاجأة بعد فيديو ضرب مواطن

تلميح مباشر.. أحمد الفيشاوى يستفز محمد رمضان مرة أخرى

كملت الحتة الناقصة.. مشاهد من ارتباط خالد عليش وخطوبة كارولين عزمي

راجعين بالعاشرة.. أبرز تصريحات موسيماني والشناوي قبل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد محمد عرفة يكتب: هل أنت مسلمة؟

إبراهيم عمران يكتب: العلماء والبحث العلمي.. أين أنتم؟

د.محمد عونى يكتب: الأهلى والنجمة العاشرة

مني داوود تكتب: طبطبة المشاعر

سارة مجدي تكتب: الخوف من الوجع !

نجلاء شمس تكتب: موسم الخيرات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ