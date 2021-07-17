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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

دينا أبو السعود: شرب المياه في الصيف أحد عوامل الحفاظ على البشرة

الدكتورة دينا أبو
الدكتورة دينا أبو السعود ، خبيرة التجميل ،

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة التجميل، إن شرب المياه في فصل الصيف من العوامل الأساسية للحفاظ على البشرة، موضحة أن البشرة تحتاج لكريم مرطب خلال فصل الصيف، مثل “كريم بينكي”. 

 

وأوضحت الدكتورة دينا أبو السعود، خلال لقائها ببرنامج "تتبيلة" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن كريم "بينكي" يحتوي على مكونات طبيعية مثل زبدة الشيا، وزبدة الكاكاو. 

 

دينا أبو السعود: كريم بينكي يقضي على حب الشباب

 

أكدت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة تجميل، أن الأشخاص الذين يعانون من آثار حب الشباب يمكنهم معالجتها بشكل نهائي من خلال استخدام كريم بينكي.

 

وأضافت دينا أبو السعود خلال لقائها مع برنامج "طبيب البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المرأة يجب أن تحافظ على إطلالتها وجاذبيتها من خلال استخدام كريمات ترطيب البشرة، وكريمات مضادة للأكسدة وضد التجاعيد، إلى جانب استخدام كريمات بها فيتامينات وضد التصبغات.

 

وتابعت أن الذين يتبعون نظاما غذائيا لإنقاص الوزن، أو من يريدون إجراء عملية تكميم الأمعاء فعليهم استخدام كريم بينكي قبل اتباع النظام الغذائي، أو إجراء عملية التكميم؛ لأن فى ذلك الوقت يظهر الإرهاق الشديد على البشرة.

 

وأكدت دينا أبو السعود، أنه خلال فصل الصيف تزداد تصبغات البشرة وبالتالى يمكن معالجتها عن طريق استخدام كريك بينكى إلى جانب استخدامه للقضاء على الهالات السوداء تحت العينين.

 

خبيرة تجميل: كريم بينكي يساعد السيدات على الظهور بشكل أصغر سناً


قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة تجميل، إن كريم بينكي يساعد على الحفاظ على تجديد خلايا البشرة، والوقاية من خلايا الجلد الميتة، بدون الحاجة للجلوس فترات طويلة، خوفا من التعرض من أشعة الشمس.


 

 

دينا أبو السعود خبيرة التجميل فصل الصيف كريم بينكي اخبار التوك شو

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