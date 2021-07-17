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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يستقبل وكيل الأزهر الشريف

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوى ، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف و أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بحضور الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة إيمان عبد الحق عميد كلية التربية والوفد المرافق.

 

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جاء ذلك على هامش مناقشة الدكتور الضويني رسالة دكتوراه بكلية التربية بجامعة بنها عن "استخدام المدخل المنظومي في تدريس فقه المواريث على تنمية مهارات التفكير العليا ومهارات حل المسائل الإرثية لدى طلاب المرحلة الثانوية الأزهرية".


من جانبه أعرب الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف عن سعادته بتواجده فى جامعة بنها ومناقشته رسالة الدكتوراه تخصص مناهج وطرق تدريس اللغة العربية والدراسات الإسلامية المقدمة من الباحث هاني عوده عواد مدير عام إدارة الجامع الأزهر الشريف.


وقالت الدكتورة ايمان عبد الحق عميد كلية التربية ان لجنة المناقشة والحكم تكونت من الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف و أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر ، والدكتور مصطفى عبد الله ابراهيم أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم الشرعية بكلية التربية بالقاهرة جامعة الأزهر ، والدكتور وحيد السيد حافظ أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية والدراسات الإسلامية بكلية التربية جامعة بنها ، والدكتور علي سعد جاب الله أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية والدراسات الإسلامية بكلية التربية جامعة بنها.


من ناحية اخري أعلن الدكتور ناصر الجيزاوى ، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.


ووجه "الجيزاوى" بضرورة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لاستقبال أي حالات مرضية ، وكذلك زيادة عدد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة وتنظيم الإجازات والراحات ، مشددا على حسن معاملة المرضى وذويهم والمساهمة في تخفيف المعاناة عنهم.


من جانبه قال الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها  أنه تم رفع درجة الاستعداد بالأقسام العلاجية بالمستشفى الجامعى وتوفير كميات كافية من أكياس الدم ومشتقاته للتعامل مع الحالات الطارئة.


وأكد " الدخاخنى " على تواجد الأطباء وأطقم التمريض ومضاعفة النوبتجيات على كافة المستويات خلال اجازة عيد الأضحى المبارك لتقديم الخدمة العلاجية اللازمة للمترددين علي المستشفى الجامعى.


من ناحية أخرى استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها وفدا من وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي، والذي ضم الدكتور محمود وفيق مدير إدارة التأهيل المعامل للاعتماد الدولي والدكتور فرحات سعد استشاري بوحدة إدارة المشروعات


جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى القاضي عميد كلية الطب البشري ،  وشرين شوقي أمين عام الجامعة ، والدكتور محمود عبد الغفار مدير وحدة إدارة مشروعات التطوير  ، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور إبراهيم راجح مدير وحدة الأزمات والكوارث ، والدكتورة  نيفين عبد الحفيظ مدير مشروع التحاليل الطبية.


وقال الدكتور مصطفى القاضي أن وحدة التحاليل الطبية ذات التخصص الدقيق بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب البشري تعتبر من أفضل الوحدات بكلية  ، وأكد علي أهمية مشروع تحاليل السموم والمخدرات وأنه ذات جدوي اقتصادية ويخدم سياسات الدولة واتجاهاتها حيال الكشف عن المخدرات والسموم .


وأضاف الدكتور محمود عبد الغفار أن الزيارة تهدف إلى  تسليم وتسلم مخرجات مشروع تطوير معمل وحدة التحاليل الطبية ذات التخصص الدقيق بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب البشري مع متابعة المشروعات السابقة الممولة من وحدة إدارة مشروعات التعليم العالي بالجامعة.


يذكر أن جامعة بنها متمثلة فى كلية الطب البشرى قد حصلت على أربعة مشروعات لتطوير المعامل وتأهيلها للاعتماد الدولى  بإجمالى ، وقد تم اعتماد معملى الكشف المبكر عن الأورام ومعمل وحدة البيولوجيا الجزيئية والتكنولوجيا الحيوية من الإيجاك ، كما أنه جارى اعتماد معمل وحدة التحاليل الطبية ذات التخصص الدقيق.

جامعة بنها بنها الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها رئيس جامعة بنها وكيل الأزهر الشريف

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