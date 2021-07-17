الكويت.. احتجاز مسؤول حكومي سابق بتهمة خطف شاب من البدون ومحاولة اغتصابه

أمرت النيابة العامة في الكويت بحجز مسؤول حكومي سابق، على خلفية اتهامه بخطف شاب من فئة البدون ومحاولة الاعتداء عليه واغتصابه.

وطلبت النيابة العامة في الكويت من المباحث تزويدها بالتحريات التكميلية عن الواقعة، وفقا لصحيفة "القبس" المحلية.

وقال مصدر مطلع للصحيفة إن المسؤول الحكومي السابق، أراد خطف الشاب بالحيلة، بعدما أوهمه بتقديم هدية إليه عبارة عن جهاز "آيباد".

وتعرف المسؤول السابق في الكويت على الشاب من خلال موقع انستجرام، إلا أن الشاب توجس خيفة ورفض الحضور لتسلم الهدية.

وأرسل المسؤول السابق عددا من الأشخاص التابعين له إلى البدون، حيث ادعوا أنهم رجال مباحث وحملوه إلى منزل المسؤول السابق، لكنه تمكن من الهرب وقدم بلاغاً ضد ذلك المسؤول.

وأثارت الواقعة غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، حيث تحدث نشطاء عن جريمة خطف شاب من فئة "البدون" من قبل مسؤول حكومي سابق.

وأفاد نشطاء بأن المسؤول السابق قام باستدراج الشاب لوسامته، بحجة منحه هدية، ثم قام باختطافه وضربه.