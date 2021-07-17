عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت.. احتجاز مسؤول حكومي سابق بتهمة خطف شاب من البدون ومحاولة اغتصابه

الكويت.. احتجاز مسؤول
الكويت.. احتجاز مسؤول حكومي سابق بتهمة خطف شاب من البدون

أمرت النيابة العامة في الكويت بحجز مسؤول حكومي سابق، على خلفية اتهامه بخطف شاب من فئة البدون ومحاولة الاعتداء عليه واغتصابه.

وطلبت النيابة العامة في الكويت من المباحث تزويدها بالتحريات التكميلية عن الواقعة، وفقا لصحيفة "القبس" المحلية.

وقال مصدر مطلع للصحيفة إن المسؤول الحكومي السابق، أراد خطف الشاب بالحيلة، بعدما أوهمه بتقديم هدية إليه عبارة عن جهاز "آيباد".

أمير الكويت يعود إلى البلاد بعد قضاء إجازة خاصة

الكويت.. تسجيل 1226 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

وتعرف المسؤول السابق في الكويت على الشاب من خلال موقع انستجرام، إلا أن الشاب توجس خيفة ورفض الحضور لتسلم الهدية.

وأرسل المسؤول السابق عددا من الأشخاص التابعين له إلى البدون، حيث ادعوا أنهم رجال مباحث وحملوه إلى منزل المسؤول السابق، لكنه تمكن من الهرب وقدم بلاغاً ضد ذلك المسؤول. 

وأثارت الواقعة غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، حيث تحدث نشطاء عن جريمة خطف شاب من فئة "البدون" من قبل مسؤول حكومي سابق.

وأفاد نشطاء بأن المسؤول السابق قام باستدراج الشاب لوسامته، بحجة منحه هدية، ثم قام باختطافه وضربه.

الكويت البدون النيابة العامة اختطاف شاب الكويت اخبار الخليج

موضوعات متعلقة

الكويت.. تسجيل 1226 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

أمير الكويت يعود إلى البلاد بعد قضاء إجازة خاصة

دولة شقيقة.. الكويت تحسم الجدل: لا يوجد لوبي إماراتي للتحريض ضدنا

ترشيحاتنا

منتخب مصر الأولمبي يصطدم بإسبانيا في مستهل مشواره بطوكيو 2020

دعاء سهيل: السيدات يعانين زيادة الوزن بعد الزواج لهذا السبب ..فيديو

المال الأزرق.. فيس بوك يخصص مليار دولار لهذه الفئة

يوم التروية .. سبب تسميته وأعمال الحجاج فيه وحكم صومه

مختطفة.. والد حلا شيحة يكشف تفاصيل حديثه هاتفيا مع تامر حسني.. فيديو

السعودية.. استمرار هطول الأمطار على العاصمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في غرفة العمليات.. أحمد العوضي يطلب الدعاء لـ ياسمين عبد العزيز

قناة مفتوحة ناقلة لـ مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي أفريقيا|وقرار من الكاف

حقيقة تأجيل امتحان كيمياء الثانوية العامة المقرر عقده غداً

قبل انطلاق المباراة .. قناة مفتوحة ناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز

اشتباك بالأيدي بين لاعبي بيراميدز والمقاولون العرب

فيديوجراف.. كمساري قطار منوف يفجر مفاجأة بعد فيديو ضرب مواطن

أول تعليق من حلا شيحة بعد شطب عضويتها من نقابة الممثلين

مصطفى بكري ينفي وفاة المشير طنطاوي.. ويؤكد: حالته مستقرة والحمد لله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فواكه تساعد على الهضم بعد تناول اللحوم

فيضانات أوروبا..كارثة تاريخية تضرب القارة.. ورعب من انهيار السدود..صور لم ترها من قبل

شاهد امرأة في ذعر بعد العثور على 18 ثعبانا أسفل سريرها|صور

لسبب غير متوقع.. عروس تطلب الشرطة لعائلتها وعريسها في يوم الزفاف

فيديو

ألفاظ خارجة.. تفاصيل خناقة حمو بيكا في الساحل الشمالي "فيديوجراف"

فيديوجراف.. الفيضانات.. خطر جديد يهدد أوروبا والضحايا بالمئات

حلا شيحة بين الفن والحجاب .. اعتزال ثم عودة وأخيرًا تحريم

فيديوجراف.. كمساري قطار منوف يفجر مفاجأة بعد فيديو ضرب مواطن

المزيد

ساحة رأي

نهي أباظة تكتب: ملاكي.. ومأستكه في بواكي

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. بدون مقدمات

د. أحمد محمد عرفة يكتب: هل أنت مسلمة؟

إبراهيم عمران يكتب: العلماء والبحث العلمي.. أين أنتم؟

د.محمد عونى يكتب: الأهلى والنجمة العاشرة

مني داوود تكتب: طبطبة المشاعر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ